التفاصيل الكاملة لتطبيق النظام الجديد لتحصيل غرامات المخالفات بالقطارات

بدأت الهيئة القومية للسكك الحديدية، اليوم الإثنين تطبيق نظام جديد لتحصيل غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر مع الإبقاء على أسعار الغرامات كما هي دون تغيير.

وقال مصدر مسئول بالهيئة القومية للسكك الحديدية: إن التعديل الذي تم تطبيقه هو في نظام التحصيل للغرامة على أن يضاف على الغرامة لراكب القطار الروسي 50 جنيها حال تهرب الراكب من دفع الغرامة على القطار و100 جنيه للقطار المكيف.

وقال المصدر: إن آليات التنفيذ هي كما يلي:

فى حالة ضبط راكب بدون تذكرة على أي قطار يتم تحصيل الغرامة منه بنفس قيمتها دون تغيير.

وفي حالة تعذر وجود أموال مع الراكب أو تهربه من الدفع يتم إعطاء الراكب فرصة أخرى قبل تحرير محضر رسمي له وتسليم الراكب للشرطة، وهو أن يتم تحصيل الغرامة بزيادة 50 جنيها للقطار العادي و100 جنيه للقطار المكيف، وذلك في أقرب محطة لمحطة ضبط الراكب.

وفي حالة تهرب الراكب أيضا من الدفع للمرة الثالثة في نفس الواقعة يتم تسلميه للشرطة لتحرير محضر.

وبدأت الهيئة القومية للسكك الحديد، تفعيل وتطبيق لائحة الغرامات مع بداية 2025، لفرض النظام داخل القطارات وعلى الأرصفة لتقديم أفضل خدمة للركاب.

وأعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية، قائمة غرامات ركوب القطارات بدون تذكرة، والتي تراوحت بين 15 جنيهًا وتصل إلى 421 جنيها، وفقًا للائحة الهيئة بشأن العقوبات والمخالفات والجزاءات.

قائمة غرامات استقلال القطارات بدون تذكرة

وجاءت الغرامات كالتالي:

ركوب قطارات تالجو والقطار الإسباني بدون تذكرة غرامة 70 جنيهًا.

ركوب الدرجة الثالثة ذات التهوية الديناميكية غرامة 50 جنيهًا.

القطارات العادية بدون تذكرة غرامة 30 جنيهًا.

التدخين داخل القطارات والمحطات غرامة 100 جنيه.

استقلال قطارات الضواحى بدون تذكرة غرامة 15 جنيهًا.

استقلال القطارات المحسنة وتحيا مصر بدون تذكرة غرامة 20 جنيهًا.

استقلال القطارات الإسبانى والفرنساوى بدون تذكرة غرامة 30 جنيهًا.

استقلال قطارات vip وقطارات النوم بدون تذكرة غرامة 40 جنيهًا.

استقلال القطارات الدرجة الثالثة ذات التهوية والثالثة المكيفة بدون تذكرة غرامة 50 جنيهًا.

لائحة العقوبات والمخالفات والجزاءات لركاب القطارات

وعلى صعيد آخر، كشفت مصادر بالهيئة القومية للسكك الحديدية، عن تفاصيل الإجراءات التي تسعى الهيئة إلى تطبيقها خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من القانون الخاص بالسكك الحديدية.

ويأتي في مقدمة هذه الإجراءات اعتماد لائحة الهيئة بشأن العقوبات والمخالفات والجزاءات بخصوص الركاب.

وقال المصدر: إن السكك الحديدية حتى عام 2018 كانت لا تملك لائحة محددة لتطبيق الغرامات على الركاب، ولكن الهيئة تعمل وفقًا لقرار سيادي يحدد هذه الغرامات، وهذا القرار كان منذ قديم الأزل وبالتالي فقد أجزاء كبيرة من قيمته خاصة أن بعض الغرامات لا تتخطى جنيها واحدا وبالتالى لابد من تعديل الغرامات والجزاءات.

ومن أهم الغرامات التي تحاول الهيئة إدراجها وتوصيفها غرامة استقلال المواطن للقطار وبصحبته حيوانات، أو أمتعة كبيرة أو آلات حادة تهدد حياة الركاب، وتخطط السكك الحديد لتحديد الغرامة في هذه المتعلقات بناء على الوزن التقديري لها، باعتبارها بضائع تم شحنها بالسكك الحديدية.

وتشمل قائمة غرامات السكك الحديدية، غرامة استقلال القطار بدون تذكرة وغرامة التدخين وغرامة الركوب بتذكرة غير مناسبة لدرجة الراكب حيث لا يمكن استقلال القطارات بتذكرة في درجة أعلى من درجاتها إلا بعد دفع المستحق قانونا، وغرامة الجلوس في مقعد محجوز للغير ويضاف إلى هذه الغرامات غرامة حمل أشياء قذرة، ومواد كيماوية، وتسلق الأسوار وإلقاء القمامة وتشويه المحطات.

وحددت السكك الحديدية العديد من النقاط المهمة بالقانون الجديد للسكك الحديدية والذي تمت الموافقة عليه مؤخرا حول نظام محكم للغرامات ككل يشمل وضع مادة صريحة بالحبس والغرامة مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لاتقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 10000 جنيه كل من يخالف قانون السكك الحديدية، وبالتالي أصبح القانون بوابة يمكن من خلالها مضاعفة الغرامات الموقعة على الراكب عشرات الأضعاف.

