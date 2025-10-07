الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
محافظ الإسماعيلية خلال تنفيذ إزالات لمخالفات البناء: "لن نسمح بتهديد أرواح المواطنين"

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية خلال الجولة، فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ميدانيًّا، بدء تنفيذ إزالة لثلاثة أدوار مخالفة بحى ثالث مدينة الإسماعيلية،، تحت إشراف اللواء طارق محمود اليمنى السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور المستشار عيد نصيف المستشار القانوني للمحافظة،اللواء محمد بهنسي مساعد مدير الأمن،مستشار المحافظ للمتابعة، مدير مكتب المتابعة، رئيسة حي ثالث مدينة الإسماعيلية، بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون. 

 

الحفاظ على أرواح المواطنين 

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن قرار تنفيذ الإزالات جاء فى إطار الحفاظ على أرواح المواطنين، والتصدي بكل حزم لمخالفات البناء وشروط التراخيص، مشددًا "لن نسمح بتهديد أرواح المواطنين أو الاستهانة بقوانين البناء. 

محافظ الإسماعيلية خلال الجولة، فيتو
محافظ الإسماعيلية خلال الجولة، فيتو

 

وكانت محافظة الإسماعيلية قد أصدرت تحذيرًا للمواطنين بعدم التعامل على الأدوار المخالفة بالعقار ق ١٤٨ جديدة ١٢٥ عوايد شارع شبين الكوم وسيناء نطاق حي ثالث للدورة قرارات الإزالة الآتية (٢٦ لسنة ٢٠٢٥، ٢٧ لسنة ٢٠٢٥، ٤٤ لسنة ٢٠٢٥، ٦٠ لسنة ٢٠٢٥، ٦١ لسنة ٢٠٢٥). 

 

 

 

محافظ الإسماعيلية خلال الجولة، فيتو
تنفيذ إزالات لمخالفات البناء، فيتو

وفي نفس السياق قام محافظ الإسماعيلية صباح اليوم، بمتابعة ميدانية لأعمال الإزالة التي يقوم بها حي ثان مدينة الإسماعيلية تحت رئاسة المهندسة سعدية حجاب وبحضور نواب الحي والإدارة الهندسية وقوات إنفاذ القانون، للأدوار المخالفة بالعقار الكائن ٢٨ مدن شارع شبين الكوم بعرايشية مصر للأدوار المسطح الزائد عن الخدمات في الدور الخامس علوي والدور السادس علوي. 

محافظ الإسماعيلية خلال الجولة، فيتو
تنفيذ إزالات لمخالفات البناء، فيتو

