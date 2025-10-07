انقلاب سيارة محملة بجراكن تنر على الطريق الحر ببنها

شهد الطريق الحر بنها – القاهرة بمحافظة القليوبية، حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بجراكن تنر أعلى كوبرى كفر سعد في اتجاه القاهرة، ما تسبب في تعطل جزئي لحركة المرور قبل أن تتمكن الأجهزة المعنية من إعادة تسييرها.

انقلاب سيارة ربع نقل محملة جراكن تنر على الطريق الحر ببنها دون وقوع إصابات

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات المرور بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بمادة "التنر" على الطريق الحر ببنها.

وعلى الفور، انتقلت قوات المرور والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بونش لرفع السيارة وإزالة آثار الحادث من نهر الطريق، كما تم الدفع بسيارة إطفاء تحسبًا لاشتعال مادة التنر المنسكبة نظرًا لطبيعتها القابلة للاشتعال.

وتبين من المعاينة الأولية أن السيارة كانت في طريقها إلى القاهرة محملة بعدد من الجراكن المعبأة بمادة التنر، وأثناء سيرها أعلى كوبرى كفر سعد اختل توازنها، مما أدى إلى انقلابها وسقوط جزء من الحمولة على الطريق.

وأسفر الحادث عن تعطل جزئي للحركة المرورية باتجاه القاهرة، قبل أن تنجح الأجهزة المعنية في رفع السيارة وحمولتها وإعادة الحركة لطبيعتها.

وأكدت المعاينة عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على تلفيات بالسيارة وحمولتها.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لبيان أسباب الحادث وملابساته.

