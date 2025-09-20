قمة غير عادية في الدوحة

أن يجتمع قادة 52 دولة عربية وإسلامية في الدوحة عشية اختراق الطائرات الإسرائيلية للمجال الجوي لقطر وقصف مكان اجتماع قادة حماس، للرد على طلب إسرائيل بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها، فإن هذا الحادث الإجرامي الذي يتعارض مع القانون الدولي وسيادة قطر على أراضيها يستدعي هذا التحرك العاجل للدول العربية والإسلامية..

ورغم فشل إسرائيل في اغتيال قادة حماس واستشهاد همام الحية نجل القيادي الحمساوي خليل الحية وبعض الأفراد المتواجدين في المكان إلا أن القمة الطارئة اجتمعت في الموعد المحدد، وندد المشاركون فيها بهذا العدوان الغادر، وأكدوا مساندتهم للشقيقة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي..

ووصف الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الهجوم الإسرائيلي على الدوحة بالعدوان السافر والغادر والجبان، وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يحلم بأن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة نفوذ إسرائيلية وهذا وهم كبير.

وتوالت كلمات الملوك والرؤساء للتنديد والشجب والاستنكار، ولكن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت من القوة لتضع النقاط على الحروف، حيث أعلن أننا لن نقبل الاعتداء على سيادة دولنا ولن نسمح بإفشال جهود السلام، وطالب بإنشاء آلية عربية إسلامية للتنسيق والتعاون لمواجهة التحديات ووصف إسرائيل بالعدو، وقال يجب علينا أن نغير مواقفنا من نظرة العدو نحونا ليري أن أي دولة عربية مساحتها ممتدة من المحيط إلي الخليج، ومظلتها متسعة لكل الدول الإسلامية..

ووجه الرئيس السيسي حديثه للشعب الإسرائيلي قائلا إن ما يجري حاليا يقوض مستقبل السلام ويهدد أمنكم وأمن شعوب جميع المنطقة، ويضع العراقيل أمام أي فرص لأي اتفاقيات سلام جديدة، بل ويجهض اتفاقات السلام القائمة مع دول المنطقة..

وحينها ستكون العواقب وخيمة وذلك بعودة المنطقة إلي أجواء الصراع وضياع ما تحقق من جهود تاريخية لبناء السلام، ومكاسب تحققت من ورائه وهو ثمن سندفعه جميعا بلا استثناء، فلا تسمحوا بأن تذهب جهود أسلافنا من أجل السلام سدى ويكون الندم حينها بلا جدوى.

وعلى هامش القمة الاستثنائية عقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست اجتماعا منفردا، بحثوا خلاله سبل الرد على العدوان الإسرائيلي على الدوحة، والذي تم بموافقة الرئيس الأمريكي ترامب رغم محاولاته الإيحاء بأنه لم يعلم به ومزاعم نتنياهو أنه قام به منفردا..

لكنهم جميعا يعلمون أنه وافق عليه وباركه، ولذلك بعث بوزير خارجيته مارك بوريو في اليوم التالي للقمة لزيارة الدوحة واستقبله الشيخ تميم، حيث أكد له أن هذا الموضوع لن يتكرر مرة ثانية.

وقبل انتهاء اجتماعات قمة الدوحة شن نتنياهو هجوما على قطر، وقال إنها تستضيف قادة الإرهاب على أرضها وإنها ستتعقبهم في أي مكان.

ولو أن القمة اتخذت إجراءات عقابية ضد إسرائيل مثل قطع العلاقات الدبلوماسية أو تجميدها أو تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي، ووقف التعاون التجاري والاقتصادي والسياحي معها لما أقدمت إسرائيل عشية انعقادها على العدوان الغاشم على غزة وتهجير الفلسطينيين قسريا إلى جنوبها، ومواصلة قتل النساء والأطفال، وهدم منازلهم وكأنها في سباق مع الزمن لتنفيذ خطتها بانهاء القضية الفلسطينية إلى الأبد، قبل أن تعترف الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها يوم الإثنين القادم بأغلبية أعضائها بقيام دولة فلسطين.

