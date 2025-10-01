الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

ترامب والطريق إلى جائزة نوبل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نجح مؤخرا في إطلاق مبادرة لوقف الحرب التي تشنها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية في غزة  وباقي المدن الفلسطينية منذ عامين وراح ضحيتها أكثر من ستين ألف شهيد فلسطيني وأصيب خلالها أكثر من مائة وخمسين ألفا من النساء والأطفال.. 

وكانت إسرائيل تتذرع بمواصلة هذه الحرب المدمرة لفلسطين والفلسطينيين انتقاما من هجوم حركة حماس علي منتجع اسرائيلي في ليلة السابع من أكتوبر منذ عامين والإسرائيليون يحتفلون بأحد أعيادهم وقتلت مجموعة منهم وأسرت آخرين.


وكشفت الهجمات الإسرائيلية المتواصلة ليل نهار بحجة البحث عن المخطوفين أن حكومة نيتنياهو ومجموعة المتطرفين بدأت في تنفيذ خطة جهنمية كانت جاهزة منذ عدة سنوات للقضاء علي القضية الفلسطينية نهائيا، وتدمير المدن والأحياء والمدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس بالكامل وتسويتها بالأرض.. 

وقتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين وطرد الباقين وهجرتهم نهائيا، وأفشلت إسرائيل كافة المبادرات والمحاولات التي قامت بها الدول العربية في إطار الجامعة العربية، والمبادرات الفردية لمصر والسعودية وقطر والإمارات وغيرها من الدول، بينما تتواصل آلة التدمير الجهنمية الإسرائيلية في تنفيذ الخطة الإسرائيلية.


ومع بداية اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة كان الرأي العام العربي والعالمي والمظاهرات والاحتجاجات في العواصم العالمية وفي إسرائيل نفسها تطالب بوقف الحرب وإطلاق سراح المخطوفين والمسجونين، وأعلن الرئيس الفرنسي ماكرون اعتراف بلاده بدولة فلسطين.. 

وجاء بعده ستارمر رئيس وزراء بريطانيا صاحبة وعد بلفور ليعترف هو الآخر بدولة فلسطين، وتوالت الاعترافات حتي وصلت 157 دولة من أعضاء الامم المتحدة البالغ عددهم 197 عضوا، وبدات أسرائيل تشعر بالعزلة لدرجة ان أكثر من 80٪؜ من أعضاء الجمعية العامة غادروا القاعة عندما وقف نيتنياهو لإلقاء كلمته وسط هتافات معادية له ولإسرائيل.


واجتمع ترامب مع مجموعة من قادة الدول العربية والإسلامية وإستمع إليهم واقتنع بضرورة إنهاء هذه الحرب الخطيرة التي تهدد السلم والأمن العالميين، ولابد من الضغط علي نيتنياهو وحكومته من المتطرفين، وأطلق مبادرة جديدة تضم 21 بندا تنهي هذه الأزمة.. 

في مقدمتها الوقف الفوري لإطلاق النار وتسليم المخطوفين، والإفراج عن ألفين من الأسري الفلسطينيين، ومغادرة حركة حماس من الاراضي للفلسطينية، وإعادة إعمار الأراضي والمدن الفلسطينية التي دمرتها إسرائيل.

أخيرا العالم يعترف بالدولة الفلسطينية

الإعلام العالمي يهزم أمريكا وإسرائيل

وأعلن ترامب هذه المبادرة مساء أول أمس بعد مباحثات مطولة مع نيتنياهو الذي اضطر للموافقة عليها بعد ضغط الرئيس الامريكي، وتنفس العالم الصعداء علي أمل ان تنتهي مأساة فلسطينية بدأت عام 1948.
وشعر الرئيس الامريكي بالسعادة لهذه النهاية، وشعر انه بدأ طريقه لتحقيق حلمه بالفوز بجائزة نوبل للسلام بعد عودة السلام للقدس مدينة السلام وللأرض الفلسطينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأراضي الفلسطينية الهجمات الإسرائيلية هجوم حركة حماس جائزة نوبل للسلام حكومة نيتنياهو رئيس وزراء بريطانيا الرئيس الأمريكى فيتو بوابة فيتو الكاتب عبدالله حسن

مواد متعلقة

قمة غير عادية في الدوحة

كيف نجت حماس في قطر؟

الأكثر قراءة

بعد تغييرها لأجل نتنياهو، علاء مبارك يكشف خطورة خطة ترامب بشأن غزة

أول رد رسمي من محافظة الجيزة بشأن نفوق عدد من الكلاب الضالة بحدائق الأهرام

تفاصيل اعتراض الرئيس على 8 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

السيسي أول رئيس مصري يزور هذه الدول

مدبولي يصل مجلس النواب لإلقاء بيان بشأن اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية

مفاجأة، الأهلي فاوض زين الدين زيدان لقيادة الفريق وهذا رده (فيديو)

مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال، الموعد والقناة الناقلة

نفذوا 26 جريمة، ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالشرقية

خدمات

المزيد

أسعار الذهب تشتعل في الأسواق اليوم بعد إعلان الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة

أقل من 48 جنيها، سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 1-10-2025

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم ترديد أذكار الصباح والمساء في جماعة أو في المسجد

في يومها العالمي، حكاية "تحريم القهوة" من فتاوى الجدل إلى معشوقة أصحاب المزاج

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads