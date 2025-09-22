الإعلام العالمي يهزم أمريكا وإسرائيل

مع تطور وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت الأحداث تنقل على الهواء مباشرة ليشاهدها الملايين في أنحاء العالم، وكانت الأحداث الدامية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023 وحتى الآن، وتنقلها وسائل الإعلام على الهواء مباشرة كفيلة بالتأثير في الرأي العام العالمي، ليتعاطف مع الفلسطينيين وهم يتعرضون للقصف المتواصل والمتعمد لقتلهم أطفالا ونساء وتدمير مساكنهم ودفنهم أحياء تحت الأنقاض..

وشاهد العالم الطائرات الإسرائيلية وهي تقصف المستشفيات والمدارس والأبراج السكنية في غزة، بزعم أنها تحتوي علي أنفاق تحت الأرض يقيم فيها أفراد حركة حماس الذين اختطفوا رهائن من جنسيات مختلفة لمساومة أسرائيل عليها..

واعتمدت إسرائيل علي الدعم اللامحدود للرئيس الأمريكي لها وتزويدها بالسلاح والمال والعتاد لإنجاز مهمتها لتدمير غزة تماما ومساواتها بالأرض، وإعطائها المهلة تلو الأخري لإنجاز هذه المهمة تمهيدا للقضاء علي القضية الفلسطينية، وقتل أكبر عدد من الفلسطينيين والاستعداد لتهجير الباقين منهم على قيد الحياة إلي سيناء وبعض الدول المجاورة الأخرى.



وكان للموقف القوي الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ البداية بمنع التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين من أراضيهم، وأن أقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة..

كان لهذا الموقف والذي ساندته جميع الدول العربية والإسلامية أكبر الأثر لإحباط المخطط الإسرائيلي الذي تدعمة أمريكا، ومع استمرار إسرائيل في تنفيذ مخططاتها وتزايد أعداد الضحايا من الفلسطينيين، حتى وصل عددهم أكثر من 60 ألفا، وأكثر من 100 ألف مصاب، ومراوغة إسرائيل لإحباط المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة..

وحاولت إسرائيل قتل أعضاء حركة حماس في فريق التفاوض المقيمين في الدوحة بعملية قصف فاشلة، انتهكت فيها سيادة دولة قطر التي كانت تقوم بدور الوساطة لوقف الحرب، وإطلاق سراح المختطفين، واستنكر العالم هذه العملية الإجرامية، واجتمع 57 من قادة الدول العربية والإسلامية ونددوا واستنكروا هذه العملية الإجرامية، وهددوا باتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل، وارتفعت أصوات الكثير من الدول المشاركة في هذه القمة تعلن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين.



ولعب الإعلام العالمي دورا هاما في تشكيل رأي عام في أنحاء العالم ضد إسرائيل عندما نقل صورا حية للمجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وصور الأطفال الذين يموتون جوعا بعد أن تحولت أجسامهم إلى هياكل عظمية لحرمانهم من الطعام والدواء، ومنعت اسرائيل قوافل المساعدات التي كانت ترسل لهم من أنحاء العالم..

وأدركت إسرائيل خطورة الإعلام في التأثير علي الرأي العام للتعاطف مع الفلسطينيين وكشف جرائمهم البشعة فبدأت خطة لتصفية الصحفيين والمصورين، وقتلت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وطاقم إحدي الفضائيات وهم يستريحون داخل إحدي الخيام..

وقتل العديد من الصحفيين والمصورين وهم ينقلون للعالم صورة حية لما يجري في الأراضي الفلسطينية، وحاولت قتل الدحدوح، وأمام هذه المشاهد البشعة التي نقلها الإعلام إلي أنحاء العالم اندلعت المظاهرات في العديد من العواصم العالمية وفي داخل إسرائيل نفسها تندد بهذه الوحشية التي يتعرض لها الفلسطينيون.



وأخيرا تحرك الضمير العالمي لوقف هذه المأساة، وبدأت الدول الكبرى تعلن اعترافها بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وكان اعتراف بريطانيا أمس بالحق الفلسطيني تصحيحا لخطأ ارتكبه رئيس وزراء بريطانيا بلفور عام 1917 بحق اسرائيل في دولتهم على أرض فلسطين..

وتتواصل الاعترافات بالحق الفلسطيني في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعقد اليوم قمة حل الدولتين برئاسة السعودية وفرنسا لدعم قيام الدولة الفلسطينية، بعد أن بلغ عدد الدول التي اعترفت بقيام دولة فلسطين حتي أمس 160 دولة من إجمالي عدد الأعضاء البالغ عددهم 193 دولة..

وحاول الرئيس الأمريكي ترامب إنقاذ الموقف فدعا أمس قادة مصر والسعودية وقطر والإمارات لاجتماع عاجل علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لعله يصحح خطأه في دعم إسرائيل كما صححت بريطانيا خطأها بعد أكثر من مائة عام بإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.