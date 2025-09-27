أخيرا العالم يعترف بالدولة الفلسطينية

شهدت اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في مقر المنظمة في نيويورك حدثا عالميا تشهده المنظمة لأول مرة في تاريخها، وهو الاعتراف بالدولة الفلسطينية واعتبارها عضوا كامل العضوية، ودوت قاعة المنظمة بالتصفيق عدة دقائق عندما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية..

وتوالت بعد ذلك اعترافات العديد من الدول بالدولة الفلسطينية حتى بلغت 157 دولة من إجمالي الأعضاء البالغ عددهم 193 عضوا، ولعل من أهم هذه الدول كان اعتراف بريطانيا العظمي عندما أعلن رئيس الوزراء البريطاني ستارمر اعتراف بلاده بدولة فلسطين، كأنه يصحح خطأ ارتكبته بلاده منذ أكثر من مائة عام في حق الفلسطينيين..

عندما أعلن رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت آرثر بلفور عام1917 وعده الشهير باسمه، وهو إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وبدأ اليهود يتوافدون من الشتات في أنحاء العالم على أرض الميعاد ليعمروا دولتهم بدعم أمريكي وأوروبي.



وظلت القضية الفلسطينية مطروحة دائما على جدول أعمال القمم العربية، وكافة الاجتماعات على أمل إيجاد الحل العادل واستعادة الفلسطينيين لأرضهم، وأقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967..

وهو تاريخ النكسة الكبرى حين احتلت إسرائيل شبه جزيرة سيناء بالكامل، في 5 يونيو 67 ووصلت قواتها إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، وتصورت إسرائيل وهما أنها بدأت باحتلالها شبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان في سوريا في تحقيق حلمها في إقامة دولة إسرائيل الكبرى على حد زعمها.



وفي يوم السادس من أكتوبر عام 1973 كان يوم العبور العظيم، حيث فوجئت إسرائيل بالضربة الجوية المصرية حيث قصفت أكثر من مائتي طائرة مصرية مراكز القيادة والسيطرة الإسرائيلية في قلب سيناء، بينما عبرت القوات المصرية قناة السويس وحطمت خط بارليف، وعلى الجبهة السورية دارت معارك انتصرت فيها القوات السورية على القوات الإسرائيلية.



وواصلت إسرائيل عرقلة أي محاولات عربية أو دولية لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، وبوصول بنيامين نتنياهو اليميني المتطرف لرئاسة الوزراء بعد اغتيال إسحاق رابين على يد أحد اليهود المتطرفين بعد أن قطع شوطا على طريق إقامة اتفاقية سلام مع سوريا على غرار اتفاقية السلام مع مصر، بدأت إسرائيل تنفيذ خطتها للقضاء على القضية الفلسطينية نهائيا..

واستغلت حادث اقتحام حركة حماس الفلسطينية لحدودها منذ عامين واختطفت بعض الرهائن لتساوم إسرائيل عليها لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، ووقف الاعتداء على السكان، لتنفذ خطتها بدعم أمريكي كامل للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات، وشنت حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين ودمرت المساكن والمساجد والكنائس واستخدمت سلاح التجويع لقتل الفلسطينيين جوعا وعطشا.



وتحرك العالم أمام المشاهد البشعة التي تناقلتها وسائل الإعلام العالمية لقتل القوات الإسرائيلية للفلسطينيين والنساء والأطفال، وهدم المساكن على رؤوس ساكنيها، واندلعت المظاهرات في أوروبا وأمريكا وأنحاء العالم تستنكر العدوان الإسرائيلي والدعم الأمريكي، وكانت اجتماعات الجمعية للأمم المتحدة فرصة لتحتل القضية الفلسطينية كلمات رؤساء الوفود.

ويستمع الرئيس الأمريكي من ممثلي الدول العربية والإسلامية وكل من التقي بهم أنه المسئول الأول عن جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، وإن اعتراف أكثر من 80٪؜ من أعضاء المنظمة الدولية بالدولة الفلسطينية يلقي عليه المسئولية في تحقيق هذا الحلم بالحل العادل الذي يدعم الأمن والسلام في المنطقة..

ويعلن ترامب أن الحل قريب وأنه لابد من إقامة الدولة الفلسطينية وعدم استيلاء إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، وأنه تحدث مع نتنياهو وسيستقبله بعد غد -الإثنين- في البيت الأبيض، والعالم كله ينتظر نتيجة هذه المقابلة لعل وعسى تكون النهاية لهذه المأساة، وعندئذ يحقق ترامب حلمه في الفوز بجائزة نوبل للسلام عن استحقاق.

