نفاد جميع تذاكر أفلام أمير المصري في مهرجان لندن السينمائي

نفدت جميع تذاكر فيلم 100 Nights of Hero وفيلم Giant للفنان أمير المصري في مهرجان لندن السينمائي قبل بداية فاعليات الدورة الـ 69، والتي من المقرر إقامتها في الفترة ما بين 8 لـ 19 أكتوبر المقبل.

وفي سياق متصل يعتبر ذلك هو العرض الأول لفيلم Giant تمهيدًا لطرحه في دور العرض بالمملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا والشرق الأوسط قريبًا.

قصة فيلم Giant

يحكي الفيلم قصة الملاكم اليمني البريطاني الأمير نسيم حميد الذي يقدمه امير المصري وصعوده من شوارع الطبقة العاملهة في شيفيلد ليتحول إلى بطل ملاكمة عالمي تحت إشراف وتوجيه مدربه بريندان انجل، الذي كان له دور محوري في مسيرته.

ويضم فيلم Giant مع امير المصري عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم بيرس بروسنان، ومن إخراج وتأليف روان اثالي ومن إنتاج سيلفستر ستالون.

فيلم 100 Nights of Hero

كما حصد فيلم 100 Nights of Hero العديد من الإشادات خلال عرضه في مهرجان فينسيا السينمائي بدورته الـ ٨٢ في ختام مسابقة أسبوع النقاد.

فيلم 100 Nights of Hero مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للروائية إيزابيل جرينبيرج. ومن إخراج جوليا جاكمان. وبطولة أمير المصري، إيما كورين، مايكا مونرو، نيك جاليتزين، ريتشارد جرنت.

ويقوم أمير المصري بدور جيروم في الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار خيالي/رومانسي في قلعة نائية تتصاعد فيها الأحداث بعدما يستقبلوا ضيف يقلب الأحوال.

المسلسل الأمريكي The Agency

وفي سياق آخر، يشارك أمير المصري في الموسم الثاني من المسلسل الأمريكي The Agency، حيث يقوم بدور سعيد، ضابط مخابرات إماراتي. من المقرر أن يبدأ أمير المصري في تصوير مشاهده قريبًا في الموسم الثاني الذي يحمل اسم The Agency: Central Intelligence وهو من إنتاجParamount+.

الموسم الثاني من The Agency بطولة مايكل فاسبندر، جودي تيرنر – سميث، أمير المصري، جيفري رايت، كاثرين ووترستون، هارييت سانسوم هاريس، جون ماجارو، ساورا لايتفوت - ليون، ريتشارد جير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.