خريطة أعمال منصة “يانجو بلاي” في أكتوبر

كشفت منصة يانجو بلاي عن خريطتها الفنية لشهر أكتوبر، والتي تضم مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية والسينمائية والأنمي، لتقدم لجمهورها وجبة دسمة تجمع بين الإنتاجات العربية والعالمية.

الأعمال الدرامية

ومن الأعمال الدرامية التي تقدمها المنصة خلال أكتوبر مسلسل “ورد وشيكولاتة”، وهو عمل مصري درامي جديد من إنتاجات يانجو بلاي الأصلية، من المقرر انطلاق عرضه يوم 30 أكتوبر الجاري، وسط ترقب كبير من الجمهور.

وتواصل المنصة خلال أكتوبر عرض مسلسل وتر حساس 2 الذي ان يشهد متابعة واسعة، بالإضافة إلى مسلسل “Kuruluş Osman” (قيامة عثمان)، الدراما التركية الشهيرة التي يستمر عرضها عبر يانجو بلاي.

فضلا عن مسلسل “The Walking Dead: Daryl Dixon” الذي يُعرض بالتزامن مع عرضه في أمريكا، ليمنح المشاهدين تجربة متابعة لحظية مع الجمهور العالمي.

الأفلام على منصة يانجو بلاي في أكتوبر

أما فيما يتعلق بالأفلام فهناك مجموعة من الأعمال السينمائية المتنوعة التي ستقدمها المنصة لمتابعيها في أكتوبر أبرزها فيلم سمبوسة جباتي وهو فيلم كوميدي جديد من المقرر عرضه قريبًا حصريًا على المنصة.

بالإضافة إلى فيلم “NORAH” وهو عمل درامي يُعرض حاليًا ويضيف لمسة سينمائية مختلفة إلى مكتبة يانجو بلاي، فضلا عن فيلم “Into the Deep” وهو فيلم رعب متاح للمشاهدة الآن لمحبي أجواء الإثارة والتشويق.

ويعد “Jujutsu Kaisen” واحد من أشهر أعمال الأنمي، ويُعرض خلال أكتوبر عبر المنصة، ما يعكس اهتمامها بجمهور الشباب ومحبي الرسوم المتحركة.

