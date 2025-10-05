الأحد 05 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

قبل عرضه، كل ما تريد معرفته عن مسلسل “المرسى”

أبطال مسلسل الموسيقى،
أبطال مسلسل الموسيقى، فيتو

تستعد منصة “شاهد” وقناة MBC1 لعرض مسلسل “المرسى” قريبا، وهو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “على مر الزمان” الذي عُرض لأول مرة عام 2010، وحقق نجاحًا واسعًا استمر لأكثر من 120 حلقة.  

كل ما تريد معرفته عن مسلسل "المرسى"

ينطلق عرض المسلسل يوم الأربعاء 15 أكتوبر في تمام الساعة ٦ مساء بتوقيت مصر والسعودية، ويقدم “المرسى” قصة على مر الزمان برؤية عربية معاصرة، وتدور أحداث المسلسل التركي حول القبطان علي أكارسو الذي يقضي أغلب وقته في رحلات بحرية طويلة، تاركًا خلفه زوجته الوفية جميلة وأطفاله. 

لكن رحلاته تغيره، وهناك في الغربة يقع في حب امرأة أوروبية تُدعى كارولين، لتبدأ سلسلة من الصراعات بين حبه الجديد وواجبه تجاه عائلته.  

يشارك في بطولة المسلسل العربي: عبد المحسن النمر، عائشة كاي، خالد البريكي، أحمد شعيب، أصايل محمد، ميلا الزهراني، عزام النمري، سارة الحربي وغيرهم، وهو من إخراج فكرت قاضي.  

من المتوقع أن يقدم العمل تجربة درامية عاطفية غنية تجمع بين عمق القصة الأصلية وخصوصية البيئة العربية.

أصايل محمد قناة MBC ميلا الزهراني منصة "شاهد" مسلسل المرسى

