عادل العمدة: تجاوب حماس مع مبادرة ترامب إيجابي والكرة الآن في ملعب الإدارة الأمريكية

أكد اللواء عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن رد حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة يعد مؤشرًا إيجابيًا يمكن البناء عليه، مشيرًا إلى أن الكرة باتت الآن في ملعب الإدارة الأمريكية، التي يقع على عاتقها الضغط على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل تنفيذ بنود المبادرة ووقف العدوان على غزة.

وقال العمدة في تصريح خاص لـ"فيتو" إن تجاوب حماس مع المبادرة يعني التوصل إلى نتائج زمنية واضحة لوقف القتال، وتوفير ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فضلًا عن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي على ثلاث مراحل، وتسليم الأسرى، مما يشير إلى أن الأزمة لم تعد مرتبطة بحماس، رغم تحفظها على بعض بنود المبادرة، وإنما بالموقف الإسرائيلي الرافض للالتزام الكامل ببنودها.

وحذر العمدة من أن نتنياهو يمثل العقبة الأساسية أمام تنفيذ المبادرة، مؤكدًا أنه سيسعى لإفشالها من خلال توسيع رقعة الصراع في المنطقة، وفتح جبهات جديدة في لبنان وسوريا والعراق، وربما حتى مع الحوثيين في اليمن، كما قد يحاول إعادة التصعيد مع إيران بهدف صرف الأنظار عن وقف الحرب في غزة.

وأضاف أن نتنياهو يخشى من أن يؤدي نجاح المبادرة إلى تداعيات داخلية تهدد مستقبله السياسي، لا سيما فتح ملفات محاكمته بتهم فساد وجرائم حرب، إضافة إلى احتمالية انقلاب التيار اليميني المتطرف عليه إذا ما قبل بوقف إطلاق النار.

وأشار اللواء العمدة إلى أن نتنياهو يواجه كذلك خطر المساءلة أمام المجتمع الدولي، في ظل الاتهامات المتزايدة بارتكاب جرائم حرب نتيجة السياسات التي تنتهجها حكومته في قطاع غزة، من قتل جماعي وتجويع للسكان المدنيين.

واختتم العمدة تصريحاته بالتأكيد على ضرورة ممارسة مزيد من الضغوط الدولية، خاصة من جانب الولايات المتحدة، لضمان تنفيذ المبادرة بكافة عناصرها الـ21، وإنهاء العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني.

