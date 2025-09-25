بعد خطابه عن استفزازات الاحتلال الإسرائيلي بالأمم المتحدة، علاء مبارك يوجه رسالة إلى ملك الأردن

وجه علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، رسالة إلى ملك الأردن عبد الله الثاني، بعد كلمته التي وجهها في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي وصف فيها أفعال الاحتلال الإسرائيلي في غزة بـ "المستفزة"، مؤكدًا أن تمسك الكيان بمزاعم "إسرائيل الكبري" يعتبر انتهاكًا صارخًا للدول المجاورة.

رسالة إلى ملك الأردن بعد كلمته في الأمم المتحدة

وأكد علاء مبارك أن الملك عبد الله بن الحسين، ملك الأردن، من أفضل من تحدثوا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفًا كلمته بـ"القوية".

وقال علاء مبارك، عبر منصة "إكس"، في رسالته لملك الأردن: "خطاب ملك الأردن الملك عبد الله الثاني أمام الأمم المتحدة جاءت بكلمات واضحة قوية من أفضل من تحدثوا".



الجدير بالذكر أن الملك عبد الله الثاني، وجه رسائل للكيان، في حديثه أمام الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قال: "بعد مرور عامين تقريبا، لا تزال قسوة هذا العدوان، مستمرة بلا توقف".

ووصف دعوات الحكومة الإسرائيلية بـ "الدعوات الاستفزازية" لحكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية التي تنادي بما يسمى بـ "إسرائيل الكبرى"، قائلًا: "لا يمكن أن تتحقق، يقصد مزاعم إسرائيل الكبري، إلا بالانتهاك الصارخ لسيادة وسلامة أراضي البلدان المجاورة لها، وهذا أمر لا يمكن القبول به".

وتساءل ملك الأردن "لا يسعني إلا أن أتساءل: هل كان العالم سيستجيب بمثل هذه اللامبالاة لو أن زعيما عربيا أطلق دعوة مشابهة؟".

إسرائيل لا ترغب في السلام ولا تهتم بسيادة الدول

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك قائلا: "على المجتمع الدولي أن يتوقف عن التمسك بالاعتقاد الواهم بأن هذه الحكومة الإسرائيلية شريك راغب في السلام. بل على العكس تماما، فإن أفعالها على أرض الواقع تهدم الأسس التي يمكن أن يرتكز إليها السلام، وتدفن بشكل متعمد فكرة قيام الدولة الفلسطينية".

خطاب ملك الأردن الملك عبد الله الثاني أمام الأمم المتحدة جاءت بكلمات واضحة قوية من افضل من تحدثوا. pic.twitter.com/oIamlENeuJ — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) September 24, 2025

وأضاف: "قد بينت بشكل واضح أنها لا تلقي بالا لسيادة الدول الأخرى، كما شهدنا في لبنان وإيران وسوريا وتونس، والآن أيضا في قطر، كما أن خطاباتها العدائية التي تنادي باستهداف المسجد الأقصى قد تشعل حربا دينية تتجاوز حدود المنطقة وتؤدي إلى صراع شامل لن تسلم أية دولة منه".

وتساءل ملك الأردن: "متى سنطبق المعايير ذاتها على جميع الدول؟.. متى سنعترف بالفلسطينيين كشعب لديه نفس الطموحات التي نطمح إليها ونتصرف على هذا الأساس؟.. متى سندرك أن قيام الدولة الفلسطينية ليس أمرًا على الفلسطينيين إثبات حقهم في نيله؟ إنها ليست مكافأة، بل هي حق لا جدال فيه".

المقدسات الإسلامية في فلسطين، فيتو



وأضاف ملك الأردن في كلمته أمام الأمم المتحدة: "بصفتنا أوصياء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، فإننا نتصدى لأية أعمال تنتهك الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، فالعبث بالوضع الحساس في المدينة المقدسة سيتسبب بتفجير صراع عالمي".

وقال: "لن يتحقق الأمن إلا عندما تبدأ فلسطين وإسرائيل في العيش جنبا إلى جنب. هذا هو حل الدولتين، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، الذي يدعو لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دولة إسرائيلية آمنة تعيش بسلام مع جيرانها".



