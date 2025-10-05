غير مريح ومقلق، علاء مبارك يكشف عن مخاوف إنشاء مجلس لإدارة غزة في خطة ترامب

عبر علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، عن قلقه من إنشاء ما يسمى "مجلس السلام" في غزة برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يضم شخصيات مثل رئيس وزراء بريطانيا السابق "توني بلير"، في إدارة وإعمار غزة، واصفًا ذلك بأنه "أمر غير مقلق وغير مريح".

مخاوف من إنشاء "مجلس السلام" في غزة

وكشف علاء مبارك أن حركة المقاومة "حماس" وافقت على أهم مطالب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن خطته التي أطلق عليها "خطة السلام"، مشيرًا إلى أن حماس وافقت على إطلاق سراح جميع الأسرى، والتنازل عن حكم غزة، أما تسليم السلاح فأشار إلى أنه شرط أساسي في مقترح ترامب.

مخاوف من إنشاء مجلس السلام في غزة، فيتو

وحذر علاء مبارك من عدم التزام الكيان ببنود خطة ترامب، مؤكدًا أن تحترم إسرائيل بنود أي مبادرة خاصة، وأن إسرائيل لها تاريخ طويل من التمرد ضد قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة.

وقال علاء مبارك، عبر منصة "أكس"، عن خطة ترامب وموافقة حماس عليها: "حماس وافقت على أهم مطالب ترامب؛ إطلاق سراح جميع الرهائن والتنازل عن حكم غزة، وأما بالنسبة لتسليم السلاح فهذا شرط أساسى جاء في مقترح ترامب ومطلب من المجتمع الدولى؛ باختصار لن يسمحوا لحماس أن يكون لها أي دور متعلق بالقطاع حتى لا تشكل أي خطورة في المستقبل…".

وعبر علاء مبارك عن قلقه بشأن مجلس السلام في غزة، فقال: "الأمر المقلق والغير مريح في الموضوع هو إنشاء "مجلس السلام" برئاسة ترامب شخصيا ومعاه شخصيات زي "تونى بلير" لإدارة غزة وتمويل الإعمار!!".

تحذير من عدم التزام إسرائيل بخطة السلام

وتساءل علاء مبارك: "بمنتهى الهدوء بعد كل الكلام عن ٧ أكتوبر وبعد كل هذا الزخم، كيف نقيم ما آلت إليه الأمور؟ ما هى حقيقة خطة ترامب "نتنياهو" المعلنة؛ هل بنود الخطة فعلًا تعتبر مبادرة سلام أم استسلام؟ وما موقف إقامة الدولة الفلسطينية، وانسحاب إسرائيل من الأراضى المحتلة!".

وحذر علاء مبارك من الاحتلال الإسرائيلي، فقال: "لكن الأمر المهم في الموضوع والذى يدعو إلي الحذر هو كيف نضمن في المستقبل أن تحترم إسرائيل بنود أي مبادرة خاصة أن لها تاريخ طويل من التمرد ضد قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، فهى لم تحترم قرارات كثيرة للأمم المتحدة جاءت في صالح فلسطين!!".

حماس توافق على خطة ترامب

يذكر أن حركة المقاومة "حماس" وافقت، يوم الجمعة الماضية، على مبادرة الرئيس الأمريكي ترامب، والمعروفة بـ "خطة السلام"، وقالت الحركة، في بيان لها: إنها "انطلاقًا من المسئولية الوطنية وحرصًا على وقف العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة، اتخذت قرارها وسلمت ردها إلى الوسطاء".

حماس توافق على خطة ترامب، فيتو



وقالت حماس في بيانها: "وبما يحقق وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع، تعلن موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال، سواء كانوا أحياء أو جثامين، وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب، ومع توفير الظروف الميدانية الملائمة لعملية التبادل"، وأكدت استعدادها "للدخول فورًا عبر الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل هذه العملية".

وجددت حماس موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط)، يتم تشكيلها على أساس التوافق الوطني الفلسطيني، وتحظى بدعم عربي وإسلامي.

وقابل الرئيس الأمريكي ترامب موافقة حماس على خطته بالترحيب بعرض حماس وبدء النقاش حول 9 بنود فقط من 21 طالبت بها حماس وطالب ترامب الاحتلال الإسرائيلي بوقف إطلاق النار فوريا.

وعاد دونالد ترامب ليقول عبر منصته "ذي تروث": "على حماس التحرك بسرعة وإلا فإن كل شيء سيضيع".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.