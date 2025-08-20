الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مراقب الدولة فى الاحتلال يتهم الجيش الإسرائيلي بعرقلة فحص إخفاقات طوفان الأقصى

طوفان الأقصى، فيتو
طوفان الأقصى، فيتو

اتهم مراقب الدولة في الاحتلال  الجيش الإسرائيلي بـ التقاعس عن التعاون في التحقيقات الجارية بشأن الإخفاقات التي سبقت وترافقت مع هجمات 7 أكتوبر -طوفان الأقصى-، ما أدى إلى عرقلة عمل لجان الفحص المكلفة بكشف أوجه القصور.

ضغوط سياسية داخلية في إسرائيل

وحسب وسائل إعلام عبرية،  فتحت التصريحات الجديدة بابًا واسعًا للنقاش في الأوساط السياسية، حيث اعتبر نواب في الكنيست، أن عدم تعاون الجيش الإسرائيلي يعكس محاولة للتنصل من المسؤولية وتأجيل المحاسبة.

تداعيات على المؤسسة العسكرية

يرى محللون أن هذه الاتهامات قد تزيد من تآكل الثقة بين مؤسسات الدولة والجيش، خصوصًا مع تصاعد المطالب الشعبية بإجراء تحقيقات شفافة وتحديد المسؤوليات في واحدة من أكبر الإخفاقات الأمنية بتاريخ إسرائيل الحديث.

 

يأتي هذا فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال بدأ في إصدار أوامر استدعاء لجنود الاحتياط، في إطار التحضير لعملية عسكرية برية تستهدف مدينة غزة.

 

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة عسكرية واسعة تهدف، بحسب المصادر، إلى السيطرة الكاملة على غزة، بعد أشهر من العمليات الجوية المكثفة والتصعيد المستمر.

شارك فى طوفان الأقصى ومراسم إطلاق المحتجزين، الاحتلال يزعم استشهاد قائد مهم فى حماس

جيش الاحتلال ينشر تحقيقا عن عملية طوفان الأقصى ويعترف بفشله في صد الهجوم

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسؤول إسرائيلي جيش الاحتلال إسرائيل هجمات 7 أكتوبر الكنيسة طوفان الأقصى

مواد متعلقة

ماكرون: هجوم إسرائيل المقبل في غزة قد يجر المنطقة لحرب دائمة

إعلام إسرائيلي: بدء استدعاء جنود الاحتياط تمهيدًا لاحتلال غزة

الأكثر قراءة

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

حقيقة تعيين مستشارين في مناصب شرفية بـ النقل.. الوزارة: لدينا مستشاران فقط وقدمنا شكوى للنائب العام.. و"فيتو" تعقب: لن نتوقف عن دورنا الوطني والمهني

سرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة فى الإسكندرية

وسام أبو علي: الانتقال إلى كولومبوس كرو الأمريكي كان قرارا صعبا بسبب الأهلي

هل خطط الزمالك لبناء كومباوند في أرض 6 أكتوبر؟ المستشار القانوني للنادي يرد

ارتفاع حصيلة ضحايا عقار الزقازيق المنهار إلى 5 وفيات و5 مصابين

الأهلي يعلن تفاصيل عزاء والد محمد الشناوي

ماذا أفعل مع الاكتئاب والفتور والكسل في العبادة؟ أمين الفتوى يجيب

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء

ارتفاع البلدي، سعر الدواجن اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

هل مناقشة مشروعات القوانين من اختصاصات مجلس الشيوخ؟

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الملابس الجديدة في المنام وعلاقته بتحقيق النجاح الفترة القادمة

ماذا أفعل مع الاكتئاب والفتور والكسل في العبادة؟ أمين الفتوى يجيب

هل الغدر من الكبائر؟ خطيب مسجد عمرو بن العاص يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads