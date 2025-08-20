مراقب الدولة فى الاحتلال يتهم الجيش الإسرائيلي بعرقلة فحص إخفاقات طوفان الأقصى

اتهم مراقب الدولة في الاحتلال الجيش الإسرائيلي بـ التقاعس عن التعاون في التحقيقات الجارية بشأن الإخفاقات التي سبقت وترافقت مع هجمات 7 أكتوبر -طوفان الأقصى-، ما أدى إلى عرقلة عمل لجان الفحص المكلفة بكشف أوجه القصور.

ضغوط سياسية داخلية في إسرائيل

وحسب وسائل إعلام عبرية، فتحت التصريحات الجديدة بابًا واسعًا للنقاش في الأوساط السياسية، حيث اعتبر نواب في الكنيست، أن عدم تعاون الجيش الإسرائيلي يعكس محاولة للتنصل من المسؤولية وتأجيل المحاسبة.

تداعيات على المؤسسة العسكرية

يرى محللون أن هذه الاتهامات قد تزيد من تآكل الثقة بين مؤسسات الدولة والجيش، خصوصًا مع تصاعد المطالب الشعبية بإجراء تحقيقات شفافة وتحديد المسؤوليات في واحدة من أكبر الإخفاقات الأمنية بتاريخ إسرائيل الحديث.

يأتي هذا فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال بدأ في إصدار أوامر استدعاء لجنود الاحتياط، في إطار التحضير لعملية عسكرية برية تستهدف مدينة غزة.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة عسكرية واسعة تهدف، بحسب المصادر، إلى السيطرة الكاملة على غزة، بعد أشهر من العمليات الجوية المكثفة والتصعيد المستمر.

