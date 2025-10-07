الاستحمام بالماء البارد أم الدافئ، أيهما أفضل لصحتك؟

الاستحمام جزء أساسي من الروتين اليومي، سواء لبدء صباح نشيط أو لإنهاء يوم طويل ومجهد، لكن خلف هذه العادة البسيطة يوجد سؤال يثير الجدل منذ سنوات: هل الأفضل الاستحمام بالماء البارد أم الدافئ؟

يرى البعض أن الماء البارد يمنحهم طاقة وانتعاشًا فوريًا، بينما يجد آخرون أن الماء الدافئ هو السبيل للاسترخاء وراحة العضلات، فهل هناك خيار صحي أفضل من الآخر؟

بحسب دراسة طبية، فإن الإجابة ليست مطلقة، إذ يمتلك كل نوع من الاستحمام فوائده الخاصة التي تخدم أغراضًا مختلفة وفقا لما نشر على Onlymyhealth.

فوائد الاستحمام بالماء البارد

يعرف مؤيدو الاستحمام بالماء البارد باسم "محبي الدش البارد"، ويؤكدون أنه أكثر من مجرد تجربة منعشة، بل ممارسة تعزز الصحة العامة.

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن بعض هذه الفوائد حقيقية بالفعل:

1. تحسين الدورة الدموية:

عند ملامسة الماء البارد للجلد، تنقبض الأوعية الدموية للحفاظ على الحرارة، مما يدفع القلب لضخ الدم بشكل أقوى نحو الأعضاء الداخلية، وبعد انتهاء الاستحمام، تتمدد الأوعية مجددًا، مما يُحفز الدورة الدموية وينشط الجسم.

2. رفع المزاج والطاقة:

التعرض للماء البارد يحفز إفراز الإندورفين، هرمون "السعادة"، ويُنشّط الجهاز العصبي، مما يمنح إحساسًا باليقظة والطاقة يُشبه تأثير فنجان من القهوة.

3. تعزيز المناعة:

أظهرت أبحاث أن التعرّض المنتظم للماء البارد يزيد من عدد خلايا الدم البيضاء، مما يُقوّي جهاز المناعة ويُحسّن مقاومة الجسم للأمراض.

4. تخفيف آلام العضلات:

يعتمد الرياضيون منذ سنوات على حمامات الثلج لتخفيف الالتهاب والتعب العضلي بعد التمارين الشاقة.

ويمكن للدش البارد أن يمنح تأثيرًا مشابهًا عبر تقليل التورم وتسريع التعافي.

فوائد الاستحمام بالماء الدافئ

أما الاستحمام بالماء الدافئ، فيعتبر ملاذًا للاسترخاء الجسدي والنفسي، وله مجموعة من الفوائد المعترف بها طبيًا:

1. إرخاء العضلات وتخفيف الألم:

الحرارة تزيد تدفق الدم وتخفف التشنجات، ما يجعله خيارًا مثاليًا بعد يوم متعب أو نشاط بدني متوسط.

2. تخفيف احتقان الأنف:

يساعد بخار الماء الدافئ على ترطيب الممرات الأنفية وتخفيف المخاط، مما يُسهل التنفس أثناء نزلات البرد أو الحساسية.

3. تحسين جودة النوم:

الاستحمام بالماء الدافئ قبل النوم وسيلة فعالة لتهيئة الجسم للراحة، إذ ترسل برودة الجسم اللاحقة إشارة للدماغ بأن وقت النوم قد حان.

4. تنظيف البشرة بعمق

فتح المسام بالماء الدافئ يسمح بإزالة الأوساخ والزيوت والشوائب بفعالية أكبر، ما يفيد أصحاب البشرة الدهنية أو المعرضة لحب الشباب.

أيهما الأفضل: الماء البارد أم الدافئ؟

تؤكد الدراسات الطبية ان الأفضلية تعتمد على الهدف من الاستحمام:

إذا كنت تبحث عن طاقة صباحية ومناعة أقوى، فاختر الماء البارد وابدأ بدقيقتين فقط ثم زد المدة تدريجيًا.

أما إن كنت ترغب في الاسترخاء وتخفيف التوتر أو الاستعداد للنوم، فالماء الدافئ هو خيارك الأمثل.

ويمكن الجمع بين الفوائد من خلال الاستحمام المتناوب (الماء الدافئ ثم البارد)، وهو أسلوب يجمع بين تنشيط الدورة الدموية وراحة العضلات.

الاستحمام بالماء البارد يوميًا آمن لمعظم الأشخاص الأصحاء، لكن ينصح من يعانون أمراض القلب أو مشاكل في الدورة الدموية باستشارة الطبيب أولًا.

الاستحمام بالماء الدافئ لفترات طويلة قد يُسبب جفاف البشرة، لذا يفضل أن لا تتجاوز مدة الاستحمام 10 دقائق مع استخدام صابون مرطب.

للحصول على الفوائد المرجوة من الماء البارد، تكفي 1 إلى 3 دقائق فقط من التعرض، ويمكن البدء بـ30 ثانية وزيادتها تدريجيًا.

