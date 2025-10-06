الإثنين 06 أكتوبر 2025
وزير الصحة يشارك في ختام “مهرجان 100 مليون صحة الرياضي” لتعزيز الوقاية والنشاط البدني

د. خالد عبدالغفار،
د. خالد عبدالغفار، فيتو
 شارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في ختام فعاليات مهرجان “100 مليون صحة” الرياضي، الذي أقيم بالمركز الأولمبي بالمعادي من 25 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2025.

تعزيز مفهوم الصحة العامة من خلال النشاط البدني والوقاية من الأمراض

 وجاء المهرجان بمشاركة فرق رياضية تمثل مديريات الشؤون الصحية والهيئات المختلفة، إلى جانب شركات الأدوية والمستحضرات والتجهيزات الطبية، لتعزيز مفهوم الصحة العامة من خلال النشاط البدني والوقاية من الأمراض.

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، في كلمته خلال الحفل الختامي، أن المهرجان يجسد تكامل الجهود الوطنية لترسيخ الصحة العامة والوقاية عبر ممارسة الرياضة. وأوضح أن وزارة الصحة تسعى لتحويل مبادرة “100 مليون صحة” من برنامج طبي إلى أسلوب حياة يعتمد على الوعي الصحي، والفحص المبكر، والالتزام بالسلوكيات السليمة.

 

كما قام نائب رئيس مجلس الوزراء بتتويج الفريق الفائز ببطولة كرة القدم ضمن فعاليات المهرجان، موجهًا الشكر للمنظمين والفرق الطبية والإسعافية على جهودهم خلال الفترة الممتدة للحدث.

من جانبه، أبرز الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، أن المهرجان يُعد نموذجًا ناجحًا لدمج الجهود بين القطاعات الحكومية، مشددًا على التزام حملة “100 مليون صحة” بتقديم خدمات الكشف والعلاج، مع التركيز على الجانب الوقائي. 

وأضاف أن هذه المبادرة تُفعّل ميدانيًا من خلال تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة واتباع أسلوب حياة صحي، مما يعزز الوعي الجماعي بالصحة.

وأشارت الدكتورة منى خليفة، مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الصحية بوزارة الصحة، إلى الخدمات الصحية المتكاملة التي شملتها فعاليات المهرجان، ومن أبرزها:

• وحدات متنقلة لخدمات مبادرة “صحة المرأة”.
• فرق متنقلة للكشف المبكر عن الأورام السرطانية.
• وحدات لتقديم خدمات مبادرة “الأمراض المزمنة”.

الصحة: متوسط مبيعات الأدوية حوالي 36.5 مليار جنيه شهريا

الصحة: إحالة الطاقم الإداري بمستشفى كفر الشيخ للتحقيق وتوجيهات عاجلة لتصحيح المخالفات

 وتأتي هذه الأنشطة في إطار دمج التوعية الصحية مع الوقاية الميدانية، وتحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة المنتظمة لتعزيز الصحة الشاملة.

