أخبار مصر

حالة الطقس غدا، أمطار متوسطة على مطروح وخفيفة على الوجه البحرى

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط  أمطار  خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تكون متوسطة مساء على مناطق متفرقة من محافظة مطروح، وذلك على فترات متقطعة.

 

شديد الحرارة في هذه المناطق، توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا الثلاثاء

خريفي معتدل، الأرصاد الجوية تعلن عن حالة طقس غدا الإثنين

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من شبورة مائية على مناطق من شمال الصعيد على القاهرة الكبرى وعلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية من الرابعة فجرا وتنتهى  الثامنة صباحا.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء حيث يسود طقس خريفى معتدل حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  فى الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء ويكون هناك انخفاض طفيف فى درجات الحرارة

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل للحرارة ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  31

درجة الحرارة الصغرى: 21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة المحسوسة: 25

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 23
 

