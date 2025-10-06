الإثنين 06 أكتوبر 2025
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من الملاحة مساء الغد في هذه الشواطئ

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية مساء على سواحل مطروح، العلمين، الاسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، حيث تصل سرعة الرياح من 40: 60 كم /  ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من  2.5: 3.5 متر.

حالة الطقس غدا، أمطار متوسطة على مطروح وخفيفة على الوجه البحرى

شديد الحرارة في هذه المناطق، توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا الثلاثاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء حيث يسود طقس خريفى معتدل حار   نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  فى الصباح الباكر وليلا  على أغلب الأنحاء ويكون هناك انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل للحرارة  ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  31

درجة الحرارة الصغرى: 21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة المحسوسة: 25

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 23
 

