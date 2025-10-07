مدير إدارة الوقف الصحية بقنا يحيل عدد من الأطقم الطبية بوحدة القلمينا للتحقيق

أجرى الدكتور أحمد صابر مدير إدارة الوقف الصحية، شمال محافظة قنا جولة تفقدية مفاجأة على وحدة القلمينا بمركز الوقف والتي تُعد ضمن وحدات تطوير المرحلة التانية، لمتابعة انتظام الخدمات الطبية وسير العمل داخل الوحدة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد محمود صادق وكيل وزارة الصحة بقنا بالمتابعة الدورية للوحدات الصحية.

وتابع مدير الإدارة الاستقبال وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية داخله وسجل التردد على الاستقبال والإجراءات المتبعة للحالات المترددة على الوحدة.

كما تابع "صابر" المعمل بالوحدة وتبين وجود أعطال بجهاز كيمياء الدم وتم التوجيه بسرعة عمل صيانة للجهاز للإستفادة القصوي من خدماته، واطمأن على تشغيل مستلزمات مكافحة العدوى بعيادة الأسنان.

وخلال الزيارة تبين تغيب عدد من الأطقم الطبية وتم تحويلهم على الفور للتحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما أكد وكيل الوزارة استمرار جولات الفرق الإشرافية علي الوحدات الصحية في جميع مراكز المحافظة لضمان الانضباط الإداري وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

