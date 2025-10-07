موعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره منتخب جيبوتي، غدا الأربعاء، على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراة مصر أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام نظيره الجيبوتي، في السابعة مساء الغد بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

تنقل مباراة مصر وجيبوتي مجانًا وحصريًا عبر قناة أون سبورت، الحاصلة على حقوق نقل مباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم.

ويمكن استقبال القناة الناقلة للمباراة على النحو التالي:

قناة أون سبورت:

التردد: 11861، معدل الترميز 27500، القمر الصناعي النايل سات، جودة القناة HD، معامل الاستقطاب رأسي.

قائمة منتخب مصر في رحلة المغرب

قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو، فيتو

مواجهة جيبوتي مصيرية لمنتخب مصر

تعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام جيبوتي حاسمة في مشوار الفراعنة نحو مونديال أمريكا 2026، حيث أن تغلبه بأي نتيجة على جيبوتي، سيمنحه رسميا بطاقة التأهل لكأس العالم، لتصبح مباراة غينيا بيساو في الجولة الأخيرة تحصيل حاصل.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 20 نقطة من 8 مواجهات، فيما يأتي بوركينا فاسو في الوصافة برصيد 15 نقطة.

