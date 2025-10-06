الإثنين 06 أكتوبر 2025
الخطيب يطمئن على صحة حسن شحاتة في المستشفى (صور)

زيارة الخطيب لحسن
زيارة الخطيب لحسن شحاتة

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على زيارة حسن شحاتة نجم مصر ونادي الزمالك في أحد المستشفيات الخاصة من أجل الاطمئنان على حالته الصحية. 

في ذات السياق ثمن مجلس إدارة نادي الزمالك توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية للكابتن حسن شحاتة، كونه تقدير كبير لقيمته ومكانته باعتباره أحد أهم رموز كرة القدم المصرية عبر تاريخها الطويل.

الزمالك يشكر الرئيس السيسي على موقفه الإنساني تجاه حسن شحاتة

وتوجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة  حسين لبيب، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس السيسي، على موقفه الإنساني الرائع تجاه  حسن شحاتة أسطورة نادي الزمالك والمدير الفني الأسبق للمنتخب المصري لكرة القدم.

