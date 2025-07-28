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أخبار مصر

السيسي يوجه بتوفير الرعاية الصحية والطبية الفورية للكابتن حسن شحاتة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي


في لفته إنسانية، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والاهتمام الطبي الفوري للكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، وذلك على خلفية الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

وتأتي توجيهات الرئيس حرصًا على تقديم الدعم الكامل للكابتن حسن شحاتة، تقديرًا لما قدمه من إنجازات تاريخية للرياضة المصرية، ولما يحظى به من مكانة خاصة في قلوب المصريين، وفي إطار النهج الذي تتبعه الدولة المصرية في الاهتمام برموزها الوطنية.
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي حسن شحاته

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