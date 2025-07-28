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اقتصاد

أسعار ومواصفات سيارات إم جي 7 موديل 2026

سيارات
سيارات

للمرة الثانية تتراجع أسعار سيارات إم جي داخل السوق المصرية خلال شهر يوليو، وشمل التراجع سيارات إم جي 7 موديل 2026 وبلغ حجم التخفيضات نحو 75 ألف جنيه، مما يحسن من حجم المبيعات خلال موسم الصيف.

 

أسعار سيارات إم جي 7 موديل 2026

 واخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية لسيارات إم جي، كافة الموزعين والتجار بالتخفيضات الجديدة التي لحقت أسعار سيارات إم جي 7 موديل 2026، ونرصد في التقرير التالي:-

يصل سعر أول فئة نحو مليون و590 ألف جنيه

يصل سعر الفئة الثانية نحو مليون و690 ألف جنيه.
 

مواصفات سيارات  إم جي 7 موديل 2026

زودت سيارات إم جي 7  بمحرك 4 سلندر   سعة 1500 سى سى “تيربو” بقوة 185 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 300 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة 7 سرعات   

 

مواصفات ووسائل الأمن والسلامة سيارات إم جي 7 موديل 2026

 

وسائل هوائية وجانبية

 ونظام الثبات الإلكتروني

وأنظمة الفرامل والأمان ABS – EBD – CBC – ARP – HDC – HAZ

نظام التحكم في صوت العادم الرياضي

وحساسات خلفية للركن

ونظام كاميرا رؤية 360 مع الهيكل الشفاف وجنوط 19 بوصة.

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