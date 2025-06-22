الأحد 22 يونيو 2025
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اقتصاد

أسعار سيارات شانجان إيدو بلس موديل 2026 بالسوق المصرية

أسعار سيارات شانجان
أسعار سيارات شانجان إيدو بلس موديل 2026 بالسوق المصرية

سيارات شانجان، طرحت سيارات شانجان إيدو بلس موديل 2026، بالسوق المصرية لتلائم كافة فئات المجتمع، وفقا لما أعلنه الوكيل المحلي للعلامة الصينية شانجان.

وذلك في إطار الأسعار سوق السيارات المصرية وعدم الاستسلام  لأوضاع التأثر الاقتصادي الناتج من الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

أسعار سيارات شانجان إيدو بلس موديل 2026 بالسوق المصرية

واخطر الوكيل المحلي للعلامة الصينية شانجان كافة الموزعين والتجار بأسعار سيارات شانجان بالسوق المحلية عقب طرح طراز ايدو  بلس موديل 2026 بـ ثلاثة فئات هم كالتالي:-
يصل سعر الفئة الأولى من سيارات شانجان إيدو بلس نحو مليون و50 ألف جنيه.

ويصل سعر الفئة الثانية نحو مليون و150 ألف جنيه

ويصل سعر الفئة الثالثة نحو مليون و250 ألف.
 مواصفات محرك سيارات شانجان إيدو بلس
 
حصلت سيارات شانجان إيدو بلس، علي  محرك 4 سلندر سعة بمحرك 1500 سي سي “تيربو” ينتج قوة 178 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 300 نيتون/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات “أوتوماتيك”.

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