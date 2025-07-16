انخفاض ملحوظ في عدد المركبات "الزيرو"المؤمنة اجباريا..المرور: ترخيص 40,961 مركبة خلال شهر يونيو..وخبراء: التجميع المحلي يسيطر علي التراخيص

شهد شهر يونيو الماضي انخفاضًا ملحوظًا في عدد المركبات "الزيرو" التي تم التأمين الإجباري عليها وتم ترخيصها لأول مرة، وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات.

في هذا السياق، رصدت “فيتو”، السجل الإجمالي لعدد المركبات الجديدة، التي تم ترخيصها خلال الشهر 40,961 مركبة، بانخفاض نسبته 16.9% مقارنة بشهر مايو السابق.

وشمل هذا التراجع جميع فئات المركبات، حيث بلغ عدد الدراجات النارية المرخصة 21,141 دراجة، والسيارات الملاكي 16,140 سيارة، ومركبات النقل 2,314 مركبة.

تراخيص موديلات 2025 الاكثر ترخيصا

كما كشف التقرير أن موديلات عام 2025 استحوذت على النسبة الأكبر من التراخيص بإجمالي 28,957 مركبة، تلتها موديلات 2026 بعدد 4,653 مركبة، ثم موديلات 2024 بـ 3,979 مركبة، فيما سجّلت الموديلات الأقدم أرقامًا محدودة.

تراجع تراخيص الملاكي

وفي فئة الملاكي، تراجعت التراخيص بنسبة 21% مقارنة بالشهر السابق، بينما انخفضت تراخيص الدراجات النارية بنسبة 16%، وتراجعت مركبات النقل بنسبة 4% فقط.

العلامات التجارية

وفيما يخص العلامات التجارية، استعادت شيفروليه صدارة التراخيص الإجمالية للمركبات خلال يونيو، حيث سجّلت 2,202 مركبة، تلتها نيسان بعدد 1,876 مركبة، ثم هيونداي بـ 1,484 مركبة، وإم جي بـ 1,376 مركبة، ثم جيتور بـ 1,200 مركبة.

أما في فئة الملاكي تحديدًا، فقد احتلت نيسان المركز الأول بإجمالي 1,856 سيارة، منها 1,609 سيارة من طراز صني، و155 قشقاي، و33 إكس تريل.

وجاءت إم جي في المركز الثاني بعدد 1,839 سيارة، ثم هيونداي بـ 1,484 سيارة، تليها جيتور، شيري، كيا، مرسيدس، تويوتا، وسكودا.

وفي سيارات النقل، تصدرت شيفروليه القائمة بـ 1,669 مركبة، تلتها إيسوزو بـ 150 مركبة، ثم تويوتا بـ 107 مركبات، تليها مرسيدس وميتسوبيشي.

تراخيص المركبات الكهربائية

أما المركبات الكهربائية، فقد شهدت ترخيص 619 مركبة، من بينها 560 سيارة كهربائية بالكامل، وتصدرت BYD الترتيب بعدد 137 سيارة، تلتها فولكس فاجن بـ 70 سيارة، ثم زيكر بـ 69 سيارة، ومرسيدس بـ 44 سيارة، وظهرت طرازات أخرى من نيسان، بي إم دبليو، إكسبنج، وأفاتار.

وسجلت أعداد المركبات الجديدة والمستعملة التي تم ترخيصها خلال الشهر 379,083 مركبة، منها 262,215 تعمل بالبنزين، و93,557 بالسولار، و9,485 بالبنزين والغاز الطبيعي، في حين لم تتجاوز مركبات الغاز الطبيعي الخالص 23 مركبة فقط.

المركبات المستعملة المرخصة

وارتفع عدد المركبات المستعملة المرخصة ليبلغ 321,632 مركبة، منها 179,480 سيارة ملاكي، و73,883 مركبة نقل، بينما سجّلت المنافذ الجمركية ترخيص 16,254 مركبة، من بينها 9,740 نقل جمركي و5,415 ملاكي جمركي.

على صعيد وحدات المرور، جاءت وحدة مرور القاهرة الجديدة في المرتبة الأولى بعدد 1,694 ترخيصًا، تلتها مدينة نصر بـ 1,136 ترخيصًا، ثم فيصل بـ 1,111، وحدائق الأهرام بـ 1,010، وأبيس بـ 890.

أما على مستوى المنافذ الحدودية، فقد تصدر منفذ السلوم الترتيب بـ 10,809 مركبة مرخصة، يليه نويبع بـ 1,661 مركبة، ثم سفاجا بـ 1,172 مركبة، وطابا بـ 965 مركبة.

من ناحية آخري، قال اللواء حسين مصطفي، خبير في مجال السيارات، أن البيانات التى صدرت من مركز معلومات السيارات، تشير إلي أن هناك مؤشر إيجابي واضح بالنسبة للمبيعات، مقارنه بشهر مايو لعام 2024، وهو ما يؤكد على وجود زيادة وصلت لـ 1027%

فيما أكد، حسن مصطفي، على أنه في بداية الأشهر الأولي من عام 2025، وصل إجمالي المبيعات لـ 58 ألف و80 سياراة، مشيرًا إلي أن هناك زيادة في المبيعات، وهو ما ظهر بالمقارنة مع العام الماضي

زيادة ملحوظة في الصناعة المحلية والسيارات المستوردة

وأشار خبير السيارات، إلي أن هناك زيادة ملحوظة في الصناعة المحلية والسيارات المستوردة، وذلك من خلال مركز معلومات السيارات، الذى يقوم برصد كافة السيارات بأنواعها، مؤكدًا على أن هذه التقارير ينقصها بعض الشركات التى لم تسجل في الاميك.

بينما قال الهندس جمال عسكر، خبير السيارات، أن صناعة السيارات، تعتبر قاطرة التنمية للشعوب، وبالتحديد شعوب العالم الثالث، والتي تمثلهم دولة المغرب، بالإضافة إلي دولة الصين، والتى تنوي أن تنتج 30 مليون سيارة سنويًا

وأكد عسكر، أن مصر بدأت صناعة في ستينيات القرن الماضي، لذلك تعتبر من أهم الدول في هذه الصناعة، لما لديها من المصانع، بالإضافة إلي موقعها الجغرافي والقوة البشرية، موضحًا أن الفترة الماضية، تم توفير بعض المواد الخام، التى تساعد بشكل كبير على توطين صناعة السيارات في مصر.

تصدير مصر للسيارات

وأشار جمال عسكر، أن هناك العديد من الأفكار، التى تساعد على تصدير مصر للسيارات إلي دول الاتحاد الأوروبي، وهناك حرب تدور الأن بين الصين وحلف الناتو، لذلك لابد من توفير خطوط إنتاج سيارات، وبطاريات للسيارات الكهربائية، والمواتير الكهربائية، بالإصافة إلي صناعة الإطارات، التى تصل 25 مليون إطار في العام

وتطرق خبير السيارات، أن الحديث عن الفرق بين المنتج المصري والمستورد، وبدأت مصر في تطويره من خلال عمل شركات مع العديد من الشركات الكبري، من أجل الجودة والسلامة.

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