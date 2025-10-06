تحرير 14 محضرًا خلال حملات تموينية على المخابز بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملات مكثفة على المخابز ورصدت نقص الوزن والتصرف في الدقيق المدعم والغلق دون إذن، وتمكنت من تحرير 14 محضرًا للمخابز المخالفة.

حملات تفتيشية مكثفة على المخابز

واستهدفت الحملة التفتيش الموسع على المخابز بمراكز أجا والمنصورة وبلقاس وطلخا لمتابعة جودة الخبز وضبط المخالفين.

جاء ذلك في استجابة فورية لشكاوى المواطنين الواردة عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تم رصدها من قبل فريق الرصد والمتابعة بالمركز الإعلامي بالإدارة العامة للإعلام والعلاقات.

وكلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحَوْكمة والمتابعة بمكتبه بشن حملة تفتيش موسعة ومفاجئة على عدد من المخابز في مراكز ( أجا – المنصورة – بلقاس – طلخا ) لمتابعة جودة الخبز المدعم وضبط المخالفات.

وقامت اللجنة، برئاسة محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بمكتب المحافظ، وعضوية الدكتور إسماعيل تركي والدكتور أحمد العيسوي من مفتشي مديرية التموين، بالمرور على عشرات المخابز في القرى والمراكز، أبرزها:(بقطارس، سنجيد، قرموط البهو، برج النور، السبخة مركز أجا - بلجاي، البقليه، كفر الشوارب مركز المنصورة - البدوها، الملعب، الصفصافي، الدمايرة، الخزان مركز بلقاس -

الروضة، شرنقاش مركز طلخا).

وأوضح "المحافظ" أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة المتابعة اليومية لضبط منظومة الخبز والتأكد من وصوله بجودة ووزن كامل للمواطنين، مؤكدًا أن فرق المتابعة تتحرك ميدانيًا فور رصد أي شكوى وأن المواطن شريك أساسي في الرقابة.

تحرير 14 محضر مخالفة

وأشار "مرزوق" إلى أن اللجنة تمكنت من تحرير 14 محضر مخالفة شملت (نقص وزن في الرغيف المدعم - عدم وجود قوائم أسعار وبيانات تشغيل بالمخابز - التصرف في كميات من الدقيق المدعم بطرق غير مشروعة - غلق المخبز دون إذن مسبق من الجهة المختصة).

وأكد "المحافظ" على أن المتابعة الميدانية مستمرة ولن نتهاون مع أي تلاعب يمس قوت المواطنين، فالرغيف المدعم أولوية قصوى وخط أحمر لن نسمح بتجاوزه، مؤكدًا علي أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل يومي في جميع المراكز والقرى لتحقيق الانضباط الكامل وضمان العدالة في توزيع الدعم."

كما أكد "مرزوق" أن خطة المحافظة الرقابية تشمل حملات صباحية ومسائية مفاجئة، وأنه يتابع بنفسه نتائج التفتيش والتقارير اليومية لضمان وصول الخبز للمواطن بجودة ووزن وسعر عادل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.