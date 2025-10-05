الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملة تموينية مكثفة على الأسواق والمخابز والمحلات بحي شرق ووسط الإسكندرية

الاسكندرية
الاسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، اليوم، حملة تموينية مكبرة استهدفت الأسواق العمومية والمخابز والمحلات التجارية في نطاق حي شرق وحي وسط، وذلك بالتعاون مع أحياء المحافظة، لضمان توفير السلع وضبط الأسواق وحماية المستهلك، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية..

ماييلي يقود بيراميدز أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

إنبي يحقق فوزا غاليا على زد بهدف مودي ناصر في الدوري الممتاز (فيديو)

 

وشن اليوم المهندس جمال عمار، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، يرافقه المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، وأحمد عبد الحميد، مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية، حملة مكبرة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

 

        

حيث تم المرور على سوق زنانيرى والمحلات والمخابز وأسواق ومحلات محطة الرمل، كما أسفرت الحملات عن رصد العديد من المخالفات وبيانها كالآتى: ضبط سيارة نصف نقل محملة بزيوت طعام مجهولة المصدر، وتمت مصادرة كميات من الزيوت تقدر ٦٦٦ كجم معبأة فى جراكن.

 

كما تم ضبط ٢٥٠ كجم لحوم منتهية الصلاحية بأحد الثلاجات، وتحرير محضر حيازة ١٥ كجم متر لحوم مجهولة المصدر، ومحضر تجميع شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة ٥٠ كجم  

كما تم تحرير محضري حيازة سجائر مجهولة المصدر، وتمت مصادرة عدد ٢٠٠ علبة سجائر متنوعة.

تحرير عدد ١٠ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير٧ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير١٢ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير ١٣ محضرا لمخالفات متنوعة لمخابز بلدية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق أحمد خالد الاسكندرية وزير التموين

مواد متعلقة

انتخابات سوريا، غلق مراكز الاقتراع وحاخام يهودي أبرز المرشحين للفوز بعضوية مجلس الشعب

ماييلي يقود بيراميدز أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

الأعلى للثقافة يحتفي بالمخرج المسرحي بيتر بروك (صور)

الأكثر قراءة

تطورات جديدة في واقعة فيديو الفعل الفاضح داخل سيارة على المحور

ترامب يتراجع!

5 قرارات هامة لمجلس المحامين بشأن المواد محل الاعتراض بـ"الإجراءات الجنائية"

تأكيدا لـ فيتو، المقاولون العرب يعلن رسميا تعيين سامي قمصان مديرا فنيا

الشرقية تكرم مبشر السادات بالنصر، إطلاق اسم الشيخ عبد الحليم محمود على ميدان باتا ببلبيس

من قصص القرآن الكريم، كم يوما مكث يونس في بطن الحوت؟

كواليس اختفاء لوحة أثرية نادرة من مقبرة بمنطقة سقارة

المعلق عصام عبده يرد على اتهامه بالتحيز للزمالك أمام غزل المحلة

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز أخذ الفتوى من الكتب دون الرجوع إلى أهل التخصص؟ الإفتاء ترد

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: التأمل في خلق الإنسان هو مفتاح ترسيخ اليقين

ما حكم ضرب الزوج لزوجته ؟، أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads