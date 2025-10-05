حملة تموينية مكثفة على الأسواق والمخابز والمحلات بحي شرق ووسط الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، اليوم، حملة تموينية مكبرة استهدفت الأسواق العمومية والمخابز والمحلات التجارية في نطاق حي شرق وحي وسط، وذلك بالتعاون مع أحياء المحافظة، لضمان توفير السلع وضبط الأسواق وحماية المستهلك، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية..

وشن اليوم المهندس جمال عمار، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، يرافقه المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، وأحمد عبد الحميد، مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية، حملة مكبرة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

حيث تم المرور على سوق زنانيرى والمحلات والمخابز وأسواق ومحلات محطة الرمل، كما أسفرت الحملات عن رصد العديد من المخالفات وبيانها كالآتى: ضبط سيارة نصف نقل محملة بزيوت طعام مجهولة المصدر، وتمت مصادرة كميات من الزيوت تقدر ٦٦٦ كجم معبأة فى جراكن.

كما تم ضبط ٢٥٠ كجم لحوم منتهية الصلاحية بأحد الثلاجات، وتحرير محضر حيازة ١٥ كجم متر لحوم مجهولة المصدر، ومحضر تجميع شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة ٥٠ كجم

كما تم تحرير محضري حيازة سجائر مجهولة المصدر، وتمت مصادرة عدد ٢٠٠ علبة سجائر متنوعة.

تحرير عدد ١٠ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير٧ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير١٢ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير ١٣ محضرا لمخالفات متنوعة لمخابز بلدية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

