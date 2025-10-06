الإثنين 06 أكتوبر 2025
ضبط طن و350 كيلوجرامًا من مكونات الدجاج الفاسدة داخل أحد المجازر بالفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ محافظة الفيوم عن شن حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، وذلك لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية.

وشاركت في الحملة كل من مديريتَي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى إدارة مباحث التموين، بهدف ضبط الأسواق وضمان سلامة المنتجات المعروضة للمواطنين.

نتائج الحملة علي اسواق الفيوم

وقال جمعة عبد الحفيظ  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ محافظة الفيوم ،  إن الحملة تمكنت من ضبط طن و350 كيلو جرام، لحوم دجاج وكبده وهياكل وقطع دجاج وكبدة، بأحد المجازر، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي طبقا للتقرير الطبي البيطري، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحررت المخالفة الأزمة وأحيلت الي الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ضد المخالف.

تكثيف الحملات علي الاسواق والمحال التجارية

واضاف  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

زراعة الفيوم تطلق حملة لمكافحة القوارض بمركز سنورس

حكم قضائي بفسخ عقد إيجار وطرد المستأجرين لعدم تحديد المدة بمحكمة الفيوم

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

الفيوم ادارة مباحث التموين الاسواق والمحال التجارية التحفظ على المضبوطات الصحة والطب البيطرى تكثيف الحملات على الأسواق جهاز حماية المستهلك حملات علي الاسواق والمحال التجارية

