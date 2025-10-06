ضبط طن و350 كيلوجرامًا من مكونات الدجاج الفاسدة داخل أحد المجازر بالفيوم

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ محافظة الفيوم عن شن حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، وذلك لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية.

وشاركت في الحملة كل من مديريتَي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى إدارة مباحث التموين، بهدف ضبط الأسواق وضمان سلامة المنتجات المعروضة للمواطنين.

نتائج الحملة علي اسواق الفيوم

وقال جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ محافظة الفيوم ، إن الحملة تمكنت من ضبط طن و350 كيلو جرام، لحوم دجاج وكبده وهياكل وقطع دجاج وكبدة، بأحد المجازر، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي طبقا للتقرير الطبي البيطري، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحررت المخالفة الأزمة وأحيلت الي الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ضد المخالف.

تكثيف الحملات علي الاسواق والمحال التجارية

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

