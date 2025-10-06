الإثنين 06 أكتوبر 2025
تنمية المشروعات وشباب معرض تراثنا يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر

جانب من الاحتفالات،فيتو
جانب من الاحتفالات،فيتو

 نظم جهاز تنمية المشروعات احتفاليات واسعة بكافة أرجاء معرض تراثنا مع العارضين والزوار تأكيدا على أن نصر أكتوبر وجيشنا العظيم هو أساس لجهود الاستقرار والتنمية في دولتنا المعاصرة وذلك تزامنًا مع احتفالات الذكرى الـ52 بنصر أكتوبر المجيد.


وقدم باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات تهنئته للمصريين جميعا بهذه الذكرى التي نستلهم منها روح النصر لاستكمال المسيرة التنموية اقتصاديا واجتماعيا، حيث وجه رحمي بالاحتفال مع العارضين والجمهور الزائر بذكرى نصر أكتوبر المجيد، تقديرا وعرفانا بدور الجيش المصري وأبناء الشعب المصري في تحرير أرض سيناء الطاهرة.


وعلت أصوات الأغاني الوطنية في أروقة المعرض وسط أجواء احتفالية كبيرة، حيث تم توزيع مئات من الأعلام الوطنية على الزائرين من الجمهور، وشاركت الدول الضيوف في هذه الدورة وهم تونس ضيف الشرف ودولة  الإمارات والمملكة الأردنية ودولتي الجزائر وباكستان في هذه الاحتفالات مؤكدين على أن جيش مصر العظيم هو رمز فخر لكل دول المنطقة.

وأكد باسل رحمي أن ذكرى نصر أكتوبر المجيد دائما ما تعزز من إرادة وعزيمة أبناء الشعب المصري وتعطي الشباب الحماس لاستكمال مسيرة التنمية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ 11 عاما، والتي وضعت أبناء الشعب المصري على رأس أولويات وخطط الوطن وإعلاء قيمة العمل بجد لرسم مستقبل أفضل مليء بالفرص.

ودعا رحمي الشباب إلى استلهام روح نصر أكتوبر والإقدام بشجاعة على إقامة المزيد من المشروعات الخاصة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الدولة أصدرت عدد من القوانين الداعمة للاستثمار وفرت من خلالها حزم تشجيعية كبيرة من الخدمات الفنية والتمويلية لمساعدة الشباب وتحديدا والمرأة على اقتحام مجال الأعمال الحرة وإقامة وتطوير الأعمال وخلق فرص العمل اللائقة والمستدامة والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة.

