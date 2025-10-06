الإثنين 06 أكتوبر 2025
بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى المغرب لمواجهة جيبوتي بتصفيات كأس العالم

بعثة منتخب مصر الأول،
تغادر بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، في الخامسة من مساء اليوم الإثنين، على متن طائرة خاصة، في طريقها إلى المغرب، استعدادا لمواجهة منتخب جيبوتي، بعد غد الأربعاء، على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام أمريكا وكندا والمكسيك.

يرأس بعثة منتخب مصر إلى المغرب المستشار أحمد حلمي الشريف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتضم الجهاز الفني والإداري بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب، بالإضافة إلى 24 لاعبا هم:

حراس المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمد صبحي، عبد العزيز البلعوطي، 

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، عمرو الجزار، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد نبيل كوكا، 

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفى فتحي، 

الهجوم: أسامة فيصل، مصطفى محمد.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو، فيتو
محمد صلاح يشارك في مران اليوم

ويخوض منتخب مصر اليوم الإثنين، مرانه الأخير بالقاهرة قبل السفر إلى المغرب كامل العدد بمشاركة الثنائي محمد صلاح قائد الفراعنة لاعب ليفربول الانجليزي، ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، بعد انضمامهما لمعسكر الفريق مساء أمس الأحد 

كما يشهد المران المشاركة الأولى لثلاثي بيراميدز مصطفى فتحي ومحمد حمدي ومهند لاشين، بعد إنتهاء مشاركتهم في مباراة بيراميدز مساء أمس أمام الجيش الرواندي، في دوري أبطال افريقيا

موعد مران منتخب مصر اليوم الإثنين

ينطلق مران منتخب مصر الوطني، اليوم الإثنين، في تمام الواحدة ظهرا على ملعب القاهرة الدولي، قبل أن تغادر بعثة الفريق في الخامسة مساءا إلى الدار البيضاء، إستعدادا لمواجهة جيبوتي الأربعاء

مواجهة جيبوتي مصيرية أمام منتخب مصر

وتعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام جيبوتي حاسمة في مشوار الفراعنة نحو مونديال أمريكا 2026، حيث أن تغلبه بأي نتيجة أمام جيبوتي، سيمنحه رسميا بطاقة التأهل لكأس العالم، لتصبح مباراة غينيا بيساو في الجولة الأخيرة تحصيل حاصل.

 

 

