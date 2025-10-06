قرار جمهوري جديد بتعيين 263 سفيرا ومستشارا بوزارة الخارجية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 39 مكرر (د)، الصادر في 29 سبتمبر 2025، قرارا جمهوريا جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعيين عدد من سفراء ووزراء مفوضين وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية.



وجاء في نص القرار الجمهوري الجديد رقم 553 لسنة 2025، تعيين 18 سفيرًا من الفئة الممتازة كل من السفراء، و45 سفيرًا من الوزراء المفوضين، وتعيين 43 مستشارًا في وظيفة وزير مفوض وتعيين 55 من السكرتيرين الأوائل في وظيفة مستشار، وتعيين 56 فى وظيفة سكرتير أول كل من السكرتيرين الثوانى، وتعيين 18 فى وظيفة سكرتير ثانٍ كل من السكرتيرين الثوالث، وتعيين 28 فى وظيفة سكرتير ثالث كل من الملحقين.

