الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

قرار جمهوري جديد بتعيين 263 سفيرا ومستشارا بوزارة الخارجية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

 نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 39 مكرر (د)، الصادر في 29 سبتمبر 2025، قرارا جمهوريا جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعيين عدد من سفراء ووزراء مفوضين وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية. 


وجاء في نص القرار الجمهوري الجديد رقم 553 لسنة 2025، تعيين 18 سفيرًا من الفئة الممتازة كل من السفراء، و45 سفيرًا من الوزراء المفوضين، وتعيين 43 مستشارًا في وظيفة وزير مفوض وتعيين 55 من السكرتيرين الأوائل في وظيفة مستشار، وتعيين 56 فى وظيفة سكرتير أول كل من السكرتيرين الثوانى، وتعيين 18 فى وظيفة سكرتير ثانٍ كل من السكرتيرين الثوالث، وتعيين 28 فى وظيفة سكرتير ثالث كل من الملحقين.  

قرار جمهوري جديد بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

قرار جمهوري بالموافقة على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية القرار الجمهوري الجديد تعيين سفراء جدد بوزارة الخارجية قرار جمهوري جديد للرئيس عبد الفتاح السيسي تعينات جديدة بالسلك الدبلوماسي تعيينات وزارة الخارجية المصرية

مواد متعلقة

قرار جمهوري جديد بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

قرار جمهوري بالموافقة على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA

قرار جمهورى بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد 2 أكتوبر

بعد صدور قرار جمهوري بتعيينه، عميد هندسة شبرا: ترجمة مخرجات البحث العلمي لمشروعات واقعية

الأكثر قراءة

مصادر تكشف الإطاحة بالنائب علاء عابد من سباق انتخابات مجلس النواب

مشادة أفشة مع النحاس وتغريم عمر كمال، وليد صلاح الدين يكشف الحقيقة لـ فيتو

أبرزهم سعفان والملا وشعراوي، ترشح وزراء سابقين في انتخابات النواب (خاص)

تروج للتحول الجنسي، ملياردير إماراتي يحذر من خطر منصة نتفليكس على الأطفال

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

إثيوبيا تخدع العالم، خبير سابق بلجنة سد النهضة: الفيضان مصطنع وأديس أبابا تتهرب من دفع التعويضات

قرار جمهوري جديد بتعيين 263 سفيرا ومستشارا بوزارة الخارجية

الخطيب يزور حسن شحاتة في المستشفى (صور)

خدمات

المزيد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى نصر أكتوبر، الشعراوي يوضح مواضع ذكر مصر بالقرآن الكريم (فيديو)

الإفتاء توضح بالأدلة مشروعية الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

لا ينكره إلا مخذول، علي جمعة يوجه رسالة قوية للمشككين في نصر أكتوبر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads