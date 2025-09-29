بعد صدور قرار جمهوري بتعيينه، عميد هندسة شبرا: ترجمة مخرجات البحث العلمي لمشروعات واقعية

أعرب الدكتور محمد سعيد، عميد كلية الهندسة بشبرا بـجامعة بنها، عن خالص شكره وتقديره للقيادة السياسية وللدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، على الثقة الكبيرة التي أوليت له بتعيينه عميدًا للكلية، وذلك في أول يوم لتسلمه مهام منصبه عقب صدور القرار الجمهوري بتعيينه.

عميد هندسة شبرا يشكر القيادة السياسية ويحدد أولويات العمل

وأكد الدكتور سعيد في تصريحات صحفية، أن كلية هندسة شبرا تضم نماذج أكاديمية وبحثية مشرفة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب على مستوى عالمي، مشيرًا إلى أن أولوياته في المرحلة المقبلة تتركز على:

ترجمة مخرجات البحث العلمي إلى مشروعات واقعية بالتعاون مع المجتمع المدني لخدمة خطط التنمية.

تعزيز المشاركة في الأبحاث العلمية الدولية وتشجيع الطلاب على الابتكار والريادة بما يواكب احتياجات سوق العمل.

وشدد عميد الكلية على أن هندسة شبرا ستواصل دورها كمنارة علمية وبحثية تسهم في دعم التنمية المستدامة وتقديم حلول ابتكارية تخدم الوطن.

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، صدور قرار جمهورى بتعيين الدكتور محمد سعيد عميدا لكلية الهندسة بشبرا بالجامعة.

تعيين الدكتور محمد سعيد عميدا لكلية الهندسة بشبرا بجامعة بنها

وقدم الدكتور ناصر الجيزاوي التهنئة للدكتور محمد سعيد، متمنيًا له التوفيق والنجاح فى مهام منصبه.

كما وجه رئيس جامعة بنها الشكر للدكتور علي عبد العزيز وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مجهوداته خلال فترة عمله قائما بأعمال عمادة الكلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.