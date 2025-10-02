قرار جمهوري بالموافقة على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 176 لسنة 2025 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA

وجاء القرار كالتالي:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 176 لسنة 2025 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر:

(مادة وحيدة) ووفق على تعديل الاتفاق الإطارى للتحالف الدولى للطاقة الشمسية ISA، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شوال سنة 1446 هــ (الموافق 20 أبريل سنة 2025). عبد الفتاح السيسى.

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 7 المحرم سنة 1447 هــ (الموافق 2 يوليـة سنة 2025 م). الاتفاق الإطارى لإنشاء التحالف الدولى للطاقة الشمسية (ISA) نحن أطراف هذا الاتفاق إشارة إلى إعلان باريس بشأن التحالف الدولي للطاقة الشمسية بتاريخ 30 نوفمبر 2015 والطموح المشترك للاضطلاع بالجهود المشتركة اللازمة لتقليل التكلفة المالية والتكنولوجية وتعبئة استثمارات تقدر بأكثر من 1000 مليار دولار أمريكي مطلوبة في مطلع 2030 للتوسع الهائل في استخدام الطاقة الشمسية وتمهيد الطريق لتكنولوجيا المستقبل لمواءمة الاحتياجات، وإدراكًا منا بأن الطاقة الشمسية توفر للدول فرصًا لا مثيل لها لتحقيق الازدهار وأمن الطاقة والتنمية المستدامة لشعوبهم، وتسليمًا بالعقبات الخاصة والعامة التي لا تزال حجر عثرة في طريق التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل هذه الدول، وتأكيدًا منا على إمكانية معالجة هذه العقبات في حالة تعامل الدول الغنية بالطاقة الشمسية على نحو متسق بدافع سياسي قوي وطرح الحلول ومواءمة أفضل وتجميع الطلبات ومن بينها الطاقة الشمسية والتقنيات أو الابتكار أو بناء القدرات عبر الدول مما يؤدي إلى خفض التكاليف وزيادة الكفاءة وإنتاج طاقة شمسية موثوقة ورخيصة في متناول الجميع. فقد تلاقت إرادتنا على إنشاء آلية فعالة للتنسيق واتخاذ القرار واتفقنا على ما يلي:

(المادة الأولى) الغرض أنشأ الأطراف بموجب ذلك التحالف الدولي للطاقة الشمسية والذي من خلاله سيعالجون مجتمعين التحديات العامة الرئيسية لتوسيع نطاق الطاقة الشمسية بما يتوافق واحتياجاتهم.

(المادة الثانية) المبادئ التوجيهية

1- يتخذ الأعضاء إجراءات متسقة من خلال برامج وأنشطة تطوعية تهدف إلى مواءمة مثلى وتنسيق الجهود بشأن متطلبات من بينها تمويل الطاقة الشمسية والتقنيات الخاصة بها والابتكار والبحث والتطوير وبناء القدرات.

2- يتعاون الأعضاء في هذا المسعى بشكل وثيق لإنشاء علاقات متبادلة ومثمرة بالمنظمات ذات الصلة وأصحاب المصلحة العامة والخاصة ومع الدول غير الأعضاء.

3- يشارك كل عضو ويعمل على تحديث هذه التطبيقات الشمسية والتي يسعى من خلالها إلى جني ثمار العمل الجماعي في ظل التحالف الدولي للطاقة الشمسية استنادًا إلى التخطيط التحليلى المشترك للتطبيقات الشمسية والمعلومات ذات الصلة التي تخص احتياجاتهم وأغراضهم، التدابير الداخلية والمبادرات التي أطلقت أو تلك المزمع القيام بها لتحقيق هذه الأغراض، والعوائق بجانب سلسلة القيمة وعملية النشر وتحتفظ الأمانة العامة بقاعدة بيانات لهذه التقييمات بغرض إلقاء الضوء على التعاون المحتمل.

