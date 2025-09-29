قرار جمهورى بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد 2 أكتوبر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٥٢ لسنة ٢٠٢٥ بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، ولافتتاح دور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعى الأول في الساعة الحادية عشرة صباح يوم 10 من ربيع الثاني سنة ١٤٤٧ هجرية، الموافق ٢ من أكتوبر سنة ٢٠٢٥ ميلادية.

