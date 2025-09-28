الأحد 28 سبتمبر 2025
قرار جمهوري بدعوة مجلس النواب للانعقاد 1 أكتوبر المقبل

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 546 لسنة 2025 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دورة الانعقاد العادى من الفصل التشريعي الثانى.

وفي سياق آخر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع  حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

       وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن  الرئيس تابع المُستجدات الخاصة بتحسن العديد من المؤشرات، كتراجع سعر الصرف واستمرار انحسار معدلات التضخم، كما اطلع الرئيس على المستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي، وزيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، وكذا  المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي. وأشار السيد محافظ البنك المركزي في هذا الإطار إلى أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي مُتوافرة عند مستويات مُطمئنة للغاية.

