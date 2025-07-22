الثلاثاء 22 يوليو 2025
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محافظات

منها الرسم والبرمجة، تعرف على أنشطة مكتبة مصر العامة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تقدم مكتبة مصر العامة، أنشطة متميزة للأطفال والشباب على مدار العام، وذلك في إطار رؤية تنموية شاملة بمحافظة الشرقية.

رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر بالزقازيق 

وقالت رانيا حشيش مدير المكتبة، إنها تقدم مجموعة من الأنشطة والفعاليات منها الرسم  والأعمال اليدوية والمسرح والبرمجة والكروشيه واللغات   وتحسين الخط ونادى الكتاب والكشافة ونادى السينما.

توفير مكتبة متنقلة لزيارة المدارس ودور العبادة 

وأضافت مديرة المكتبة أن المكتبة تقوم بتوفير مكتبة متنقلة لزيارة المدارس والكنائس ودار البنات ونادى الشرقية الرياضي وتقدم المكتبة ندوات توعوية مميزة منها:سلوكيات الأطفال ودعم المكفوفين بالتكنولوجيا  والزواج المبكر والوعي المجتمعي.

وأشارت إلى ان مكتبة مصر العامة أكثر من مجرد مكتبة فهي رؤية ورسالة، وحلم بيتحقق كل يوم. ونعمل معًا لنصنع جيلًا مبدعًا ومثقفًا يواجه الأفكار المتطرفة بالفن والعلم والوعي.

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محافظ الشرقية المهندس حازم الاشمونى محافظة الشرقية مكتبة مصر بالزقازيق رؤية تنموية شامله الاطفال والشباب رنيا حشيش مديرة المكتبة

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