المكتبة المتنقلة بالزقازيق تُكثف أعمالها خلال أبريل

نظمت مكتبة مصر العامة بالزقازيق زيارات المكتبة المتنقلة لـ مؤسسة تربية البنين وروضة الشهيد محمود طلعت ومدرسة الأمل للصم بالقنايات – مدرسة السيدة خديجة)، لتقديم خدماتها لـ (480) طالب، بالإضافة لاستقبال المكتبة طالبات مدرسة الإعدادية الجديدة بنات، فضلا ًعن تنظيم ندوة بعنوان (أهمية العمل التطوعى ) وتنظيم "مهرجان التلوين"، وذلك خلال شهر أبريل الماضى.

مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق

من جانبها أشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق إلى أن المكتبة قدمت خلال شهر أبريل الماضي العديد من الأنشطة المتنوعة فى أنشطة تلوين وأعمال فنية حيث بلغ عدد المستفيدين منه 505 متدرب (أطفال) وأنشطة مسابقات ترفيهية وبازل ورسم على الوجه ونادى السينما حيث بلغ عدد المستفيدين منها 1410 متدرب (أطفال - شباب).

أساسيات الرسم والمسرح

كما تم تنفيذ أنشطة كأساسيات الرسم ومسرح العرائس، وبلغ عدد المستفيدين منها 49 متدرب من الأطفال بالاضافة إلى أنشطة تحسين الخط رقعة ونسخ ، حيث بلغ عدد المستفيدين 72 متدرب (أطفال -شباب)، وكذلك أنشطة الكروشيه مستوى أول وبلغ عدد المستفيدين منها 20 متدرب (شباب - كبار).

تعلم اللغة الانجليزية

وكذلك تم تنفيذ نشاط تعلم اللغة الإنجليزية، وبلغ عدد المستفيدين 80 متدرب (شباب - كبار)، ونشاط نادي الكتاب "نجيب محفوظ" وبلغ عدد المستفيدين 30 متدرب (شباب - كبار).

محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية دور المكتبة في تشكيل ثقافة المجتمع وتعزيز التواصل وتعلم مهارات إكتساب المعرفة، وتحدي الفرضيات، وبحث الحقائق، وتبادل وجهات النظر، والتعلم الذاتي الذي يزيد من تطويره ويجعله أكثر إلمامًا بقضايا مجتمعه، والحفاظ على الإرث الثقافي للمجتمع وتوثيقه عبر العصور، مضيفا “الثقافة مركبًا يضم المعارف، والعقائد، والفنون، والأخلاق، والقوانين، والعادات”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.