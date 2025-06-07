السبت 07 يونيو 2025
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مكتبة مصر العامة بالزقازيق تكثف زيارتها لدور رعاية كبار السن والأيتام وذوي الهمم

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة بالزقازيق تكثف زيارتها 

قامت مكتبة مصر العامة بالزقازيق بتنظيم زيارات المكتبة المتنقلة لـ (مؤسستى الأمل لكبار بلا مأوى وصغار بلا مأوى – مدارس الأمل للصم وضعاف السمع بمراكز الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح).

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تنظيم ندوة احمى نفسك 

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية إن ذلك لتقديم خدماتها لعدد(١٠٢٠) نزيل وطالب بالإضافة لقيام المكتبة بتنظيم ندوة “احمى نفسك”، وتنظيم مبادرتى "قيم وحياة – مبادرة الزواج غسالة واحدة تكفى بحضور (٢٦٠) شابا وفتاة، فضلًا عن تنظيم رحلة لأعضاء المكتبة لمعرض الزهور وذلك خلال شهر مايو  الماضى.

 اكتساب المعرفة وتحدى الفرضيات 

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية دور المكتبة في تشكيل ثقافة المجتمع وتعزيز التواصل وتعلم مهارات اكتساب المعرفة، وتحدي الفرضيات، وبحث الحقائق، وتبادل وجهات النظر، والتعلم الذاتي الذي يزيد من تطويره ويجعله أكثر إلمامًا بقضايا مجتمعه والحفاظ على الإرث الثقافي للمجتمع وتوثيقه عبر العصور فالثقافة مركبًا يضم المعارف، والعقائد، والفنون، والأخلاق، والقوانين، والعادات.

رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر بالزقازيق 

وأشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق إلى أن المكتبة خلال شهر مايو الماضي  قدمت أنشطة عدة فى المجالات  كأنشطة (تلوين - تلوين جبس - رسم على الوجه - رسم على الزجاج) حيث بلغ عدد المستفيدين منها ١٠٥ متدربين (أطفال) بالاضافة الى أنشطة (مسابقات - بازل – مسرح العرائس ) حيث بلغ عدد المستفيدين منها ٧٥ متدربا (أطفال).

تدريب 25 متدربا من الأطفال 

وقالت فى نشاط الكشافة بلغ عدد المستفيدين منه ٢٥ متدربا (أطفال).أنشطة (إكسسوارات – صلصال – ريسيكل – كونكريت) حيث بلغ عدد المستفيدين منها60 متدربا (أطفال) وايضا فى أنشطة (تعليم الرسم مستوى أول _ أساسيات الرسم – تحسين الخط نسخ) حيث بلغ عدد المستفيدين منها ٥٠ متدربا (أطفال).

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نشاط نادى الكتاب وعدد المستفيدين 30 متدربا

وكذلك نشاط نادى الكتاب "للكاتب إبراهيم عبد المجيد " حيث بلغ عدد المستفيدين منه ٣٠ متدربا (شباب - كبار)، كما قامت المكتبة بإستقبال زيارات مدرستين (الثورة بمركز أبوحماد - الجديدة الإعدادية ) لـ (٦٠طالبا وطالبة).

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مكتبة مصر العامة مدينة الزقازيق زيارات المكتبة المتنقلة ضعاف السمع صغار بلا مأوى الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح مدارس الامل للصم

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