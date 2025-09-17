ندوة عن حياة سميرة موسى في مكتبة مصر الجديدة للطفل اليوم

تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل في تمام الساعة الـ 3 من عصر اليوم الأربعاء، ندوة عن تاريخ عالمة الذرة المصرية سميرة موسى.

وقالت الدكتورة سهام الجوهرى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة أن الندوة تاتى من خلال استراتيجية الجمعية التعريف بالعلماء المصريين فى كافة المجالات ليكونوا قدوة الأجيال، كما تهدف الندوة إلى تكريم إنجازاتها كأول عالمة ذرة مصرية، وتسليط الضوء على دورها في تأسيس هيئة الطاقة الذرية وتنظيم مؤتمر "الذرة من أجل السلام"، والإشادة بإسهاماتها في مجال الطب النووي ورفضها للعروض الأمريكية للبقاء في مصر.

ومن المقرر أن يتم تناول سيرتها الذاتية، إنجازاتها، وتكريم الدولة لها بعد وفاتها كرمز للإصرار العلمي وخدمة الوطن.

مكتبة مصر الجديدة العامة

وضع حجر الأساس لمكتبة مصر الجديدة العامة في 20 /11 /1945 م في عهد الملك فاروق، وسميت في ذلك الوقت بمكتبة الأميرة فريال التابعة لجمعية مكتبة الأميرة فريال بمصر الجديدة، وقام جلالة الملك فاروق الأول بافتتاحها يوم 20 /11/ 1946.

وفي عام 1981 أعادت جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة – إحياء المكتبة بتصميم جديد تم افتتاحها فى 27 /6 /1984 بحضور الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وسوزان مبارك – حرم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس إدارة الجمعية، وقد بلغ عدد الكتب عند الافتتاح عشرة آلاف كتاب باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية.

وفي عام 1986 تم إنشاء نادي السينما بالمكتبة وفى عام 1990 بدأت ميكنة أعمال المكتبة، وفي عام 1996 تم توسيع مسرح المكتبة وفي عام 1997 تم إنشاء المقهى الثقافى وفي عام 1998م، تم إنشاء قاعات الأنشطة وفي عام 2003 تم إنشاء مبنى جديد لمكتبة الطفل ومركز للكمبيوتر، كما تم إنشاء مركز للغات عام 2003.

