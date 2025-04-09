مكتبة مصر بالزقازيق تقدم أنشطة الكشافة والأعمال الفنية لمختلف الأعمار

قامت مكتبة مصر العامة بالزقازيق بمحافظة الشرقية بتنظيم 4 ندوات بعنوان فضل شهر رمضان وحقوق المرأة في الإسلام والمرأة المصرية أصل الحكاية وفضل الصيام كما قامت المكتبة بتنظيم زيارات المكتبة المتنقلة لـ روضة ومدرسة الشهيد شريف طلعت ومؤسسة صغار بلا مأوى

احتفالية عيد الأم

بالإضافة الى تنظيم احتفالية عيد الأم ، وتنظيم أمسية رمضانية ، فضلًا عن تنظيم فوازير رمضان (on line) شارك فيها ما يقرب من 10آلاف فرد طفل شباب كبار وذلك خلال شهر مارس الماضى.

وأكدت ذلك رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق وأضافت أن المكتبة خلال شهر مارس الماضي قدمت أنشطة عدة فى المجالات عديدة منها نشاط أعرف دينك حيث بلغ عدد المستفيدين منه 20 متدربا (أطفال - شباب وأنشطة تلوين وأعمال فنية حيث بلغ عدد المستفيدين منه 315 متدرب أطفال وشباب.

وايضا قدمت أنشطة مسابقات ترفيهية وبازل ورسم على الوجة ونادى السينما حيث بلغ عدد المستفيدين منها 545 متدرب أطفال وشباب ونشاط الكشافة حيث بلغ عدد المستفيدين منه 20 متدرب أطفال وشباب وورشة عمل عن تحسين محركات البحث seo شارك فيها 50 فرد من أعضاء المكتبة شباب - كبار

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية دور المكتبة في تشكيل ثقافة المجتمع وتعزيز التواصل وتعلم مهارات اكتساب المعرفة، وتحدي الفرضيات، وبحث الحقائق، وتبادل وجهات النظر، والتعلم الذاتي الذي يزيد من تطويره ويجعله أكثر إلمامًا بقضايا مجتمعه والحفاظ على الإرث الثقافي للمجتمع وتوثيقه عبر العصور فالثقافة مركبًا يضم المعارف، والعقائد، والفنون، والأخلاق، والقوانين، والعادات.

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