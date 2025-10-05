الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة 50 حالة تعد واسترداد 760 فدان أملاك دولة بأسيوط

حملة إزالة بأسيوط،
حملة إزالة بأسيوط، فيتو

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بجميع مراكز وقرى المحافظة، والتي تستمر حتى 24 أكتوبر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات مجلس الوزراء، بشأن مواجهة التعديات على أراضي الدولة والتصدي للبناء المخالف بكل حزم.

وأكد محافظ أسيوط على استمرار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والوحدات المحلية وجهات الولاية، إلى جانب لجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة قوات الأمن، وذلك لتنفيذ الإزالات بكل حزم ودون أي تهاون، اعتمادًا على معدات المراكز والأحياء لإزالة كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء.

إزالة 50 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 

وأوضح اللواء هشام أبو النصر، أن الحملات تمكنت من إزالة 50 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، بإجمالي مساحة بلغت 1391 مترًا مربعًا من المباني، فضلًا عن 760 فدانًا و9 قراريط و7 أسهم من الأراضي الزراعية، وذلك في نطاق 10 مراكز هي: (ديروط، القوصية، البداري، منفلوط، الفتح، أبنوب، صدفا، الغنايم، ساحل سليم، وأسيوط)، بالإضافة إلى حي شرق مدينة أسيوط.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الإزالات شملت تنفيذ 5 حالات تعدي بمركز ديروط على أراضي زراعية وأملاك الري ومتغيرات مكانية، و27 حالة تعدي فوري بمركز القوصية على أراضي زراعية تابعة لهيئة التعمير، وحالتي تعدي فوري بمركز البداري، و4 حالات استرداد أراضي تابعة للإصلاح الزراعي بمركز منفلوط، ومثلها بمركز أبنوب تضمنت أراضي إصلاح زراعي وهيئة التعمير، إلى جانب حالتين تعدي فوري على أراضٍ زراعية بمركز أسيوط، وحالة واحدة في كل من مراكز (ساحل سليم، الفتح، صدفا، الغنايم)، بالإضافة إلى حالتين فوري متغيرات بنطاق حي شرق مدينة أسيوط.

المرحلة الثالثة من الموجة الـ 27 لإزالة التعديات 

وأضاف أبو النصر أن المرحلة الثالثة الحالية تأتي استكمالًا للمرحلتين السابقتين؛ الأولى التي جرت خلال الفترة من 9 حتى 22 أغسطس الماضي، والثانية التي استمرت من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر الماضي، لافتًا إلى أن الجهود مستمرة لإزالة أي تعديات جديدة فور رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

ضمن الموجة 27، إزالة فورية لـ39 حالة تعدي على أملاك الدولة بأسيوط

استرداد 143 فدانًا أملاك دولة وإزالة 43 حالة تعد في حملة بأسيوط

وجدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي حالات بناء مخالف أو تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات من خلال الخط الساخن (114) أو عبر الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ازالة 50 حالة تعدى إزالة التعديات استرداد اراضي الدولة الأراضى الزراعية التصدي للبناء المخالف اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر المتغيرات المكانية الموجة ال27 الموجة ال27 لإزالة التعديات ساحل سليم لجنة استرداد أراضى الدولة مجلس الوزراء محافظة اسيوط محافظ أسيوط مركز ديروط مركز البداري مركز القوصية

مواد متعلقة

محافظ أسيوط والبابا تواضروس يضعان حجر أساس الكاتدرائية الجديدة بالهضبة الغربية (فيديو)

محافظ أسيوط والبابا تواضروس يضعان حجر أساس مستشفيات القلب والمحبة

بالأسماء، اختيار 70 من أساتذة جامعة أسيوط باللجنة العلمية الدائمة للأعلى للجامعات

غرفة عمليات هندسية بأسيوط لرصد ارتفاع منسوب المياه بالنيل

تحرير 284 محضرا تموينيا في حملة مكبرة بأسيوط

تعليم أسيوط: لا يوجد فصل بدون معلم والاستعانة بمدرسي الحصة لسد العجز

تحرير 2810 محاضر للمخابز والمحال في حملات تموينية بأسيوط

بالأسماء، مصرع وإصابة 9 أطفال في انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي أسيوط

الأكثر قراءة

40 مقعدا للمستقلين وترضية الأحزاب القديمة، خريطة توزيع البرلمان المقبل

تضم رئيس تحرير فيتو، مدبولي يُصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري

الحكومة تعلن ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى هذا اليوم

هبوط جديد، كيف تفاعل سعر الدولار أمام الجنيه بعد خفض الفائدة في مصر؟

البشارة التي سبقت العبور، الشيخ عبد الحليم محمود يتنبأ بنصر أكتوبر وهذا رد فعل السادات

فضيحة مدوية، البحرية الأمريكية تبيع عشرات الجثث للاحتلال الإسرائيلي مقابل آلاف الدولارات

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 160 كنيسة بإجمالي 3613 مبنى

ذكرى نصر أكتوبر، تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة السيسي

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

أسعار الزيتون الأخضر بأنواعه في سوق الجملة

يصل إلى 8 جنيهات، انخفاض جميع أنواع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد 673 مجلسًا فقهيًّا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش

البشارة التي سبقت العبور، الشيخ عبد الحليم محمود يتنبأ بنصر أكتوبر وهذا رد فعل السادات

ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads