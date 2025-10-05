محافظ أسيوط والبابا تواضروس يضعان حجر أساس الكاتدرائية الجديدة بالهضبة الغربية (فيديو)

شارك اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في وضع حجر الأساس لكاتدرائية مارمرقس بمدينة ناصر الجديدة بالهضبة الغربية.

كما رافقه خلال زيارته إلى كاتدرائية السيدة العذراء بمنطقة المعلمين الجديدة بحي غرب أسيوط، وذلك في إطار الزيارة الرعوية التاريخية له للمحافظة بحضور الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري وسكرتير المجمع المقدس واللواء عصام سعد محافظ أسيوط السابق.

كما حضر الفعاليات عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة أسيوط، من بينهم ممدوح جبر رئيس حي غرب، والمهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير هيئة الأبنية التعليمية، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس أحمد صلاح فخري مدير عام مديرية الطرق والنقل، والمهندس محسن محمود رئيس قطاع كهرباء جنوب أسيوط، إلى جانب لفيف من الأساقفة والكهنة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وجموع كبيرة من المواطنين الذين احتشدوا للترحيب بقداسة البابا ومرافقيه، وسط أجواء احتفالية مفعمة بالمحبة والإخاء تعكس روح الوحدة الوطنية التي تميز أبناء مصر.

كاتدرائية السيدة العذراء بمنطقة المعلمين الجديدة

وبدأت الزيارة بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لكاتدرائية السيدة العذراء بمنطقة المعلمين الجديدة بحي غرب مدينة أسيوط، والتي تبلغ مساحتها نحو 3 آلاف متر مربع، وتضم 6 طوابق وبدروم، وتحتوي على 3 كنائس تضم 7 مذابح، إضافة إلى دورين مخصصين للخدمات والمشروعات التنموية. وقد استقبل قداسة البابا داخل الكنيسة بترانيم الشمامسة وأجواء من الفرح والزغاريد والترحاب من أبناء الكنيسة.

كاتدرائية مارمرقس الرسول بمدينة ناصر الجديدة

كما قام محافظ أسيوط والبابا تواضروس بإزاحة الستار عن حجر الأساس لكاتدرائية مارمرقس الرسول بمدينة ناصر الجديدة، الجاري إنشاؤها على مساحة 8237 مترًا مربعًا، لتضم مبنى رئيسيًا للكنيسة وآخر للخدمات يشمل مقرًا للأسقف ومكاتب للكهنة وغرف إدارة وقاعات متعددة الأغراض.

وأعرب اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن سعادته البالغة بمشاركة قداسة البابا هذه اللحظات التاريخية، مؤكدًا أن هذه الزيارة تجسد أسمى معاني الوحدة الوطنية، وأن مصر ستظل وطنًا يحتضن جميع أبنائه في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا ببناء الإنسان وترسيخ قيم المواطنة في مختلف ربوع الوطن.

وأضاف محافظ أسيوط أن كاتدرائية مارمرقس بمدينة ناصر الجديدة وكاتدرائية السيدة العذراء بمنطقة المعلمين الجديدة بحي غرب أسيوط ستكونان منارتين مجتمعيتين لأبناء المحافظة، مؤكدًا الدور الوطني الرائد للكنيسة المصرية في دعم مسيرة التنمية وبناء الوطن.

من جانبه، عبر قداسة البابا تواضروس الثاني عن سعادته بزيارته لمحافظة أسيوط، ووضع حجر الأساس للكنيسة الجديدة بمدينة ناصر، مشيدًا بروعة تصميم كنيسة المعلمين وما تعكسه من إبداع وجمال، وموجهًا الشكر لمحافظ أسيوط الحالي والسابق على دعمهم المستمر لأبناء الكنيسة ولأبناء المحافظة بوجه عام، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يرسخ قيم المحبة والسلام بين جميع المصريين.

وفي كلمته، رحب نيافة الأنبا يؤانس بالحضور، مثمنًا حرص محافظ أسيوط الحالي والسابق على المشاركة في هذا الحدث، ومشيدًا بتعاون أجهزة المحافظة وهيئة المجتمعات العمرانية والقيادات الكنسية في تسهيل الإجراءات اللازمة لإنشاء الكاتدرائية الجديدة، بما يعكس اهتمام الدولة بتوفير دور العبادة والخدمات الأساسية في المدن الجديدة ترسيخًا لمبادئ العدالة الاجتماعية وقيم المحبة والسلام.

