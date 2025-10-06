أهداف كأس العالم للشباب تتخطى حاجز المائة بعد انتهاء دور المجموعات

مونديال الشباب، شهدت بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما تخطي حاجز الـ 100 هدف بعد انتهاء دور المجموعات وإقامة الجولة الثالثة والأخيرة بمشاركة 24 منتخبا.

أهداف كأس العالم للشباب

وشهدت الجولة الأولى إحراز 39 هدفا فيما شهدت الجولة الثانية إحراز 36 هدفا وجاءت الجولة الثالثة لتسجيل الأقل تهديفيا بعدد 32 هدفا ليصبح إجمالي الأهداف المسجلة في دور المجموعات عدد 107 هدفا.

وأسدل الستار على مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للشباب - تشيلي 2025 - بمشاركة منتخب مصر.

وتحددت المنتخبات المتأهلة إلى دور 16 من منافسات بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، بشكل رسمي، بعد انتهاء دور المجموعات، اليوم الإثنين ووداع منتخب مصر رسميا.

وتقام بطولة كأس العالم للشباب في تشيلي، خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 20 أكتوبر، بمشاركة 24 منتخبًا.

وجاء جدول ترتيب مجموعات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما كالتالي:

ترتيب مجموعة مصر في مونديال الشباب

ترتيب المجموعة الثانية في مونديال الشباب

ترتيب مجموعة المغرب في مونديال الشباب

ترتيب مجموعة الأرجنتين في مونديال الشباب

ترتيب المجموعة الخامسة في مونديال الشباب

ترتيب مجموعة السعودية في مونديال الشباب

المنتخبات المتأهلة إلي دور الـ 16 من كأس العالم للشباب



المجموعة الأولى

1- اليايان.

2- تشيلي.

المجموعة الثانية

1- أوكرانيا.

2- بارجواي.

3- كوريا الجنوبية.

المجموعة الثالثة

1- المغرب.

2- المكسيك.

3- إسبانيا.

المجموعة الرابعة

1- الأرجنتين.

2- إيطاليا.

المجموعة الخامسة

1- أمريكا.

2- جنوب أفريقيا.

3- فرنسا.

المجموعة السادسة

1- كولومبيا.

2- النرويج.

3- نيجيريا.

مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

المسار الأول

الولايات المتحدة ضد إيطاليا

المغرب ضد كوريا الجنوبية

باراجواي ضد النرويج

اليابان ضد فرنسا

المسار الثاني

تشيلي ضد المكسيك

الأرجنتين ضد نيجيريا

أوكرانيا ضد إسبانيا

كولومبيا ضد جنوب أفريقيا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.