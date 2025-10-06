الإثنين 06 أكتوبر 2025
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية

الضفة الغربية، فيتو
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الإثنين، إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية.

الأسبوع الماضي، نقل موقع “والا” العبري عن مصادر أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال لممثلي مجلس مستوطنات الضفة الغربية: إن الوقت ليس ملائما لإحلال السيادة على الضفة الغربية.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي علي القطاع

من جهتها، أعلنت صحة غزة، ارتفاع عدد شهداء الجوع إلى 460 بينهم 154 طفلا بعد تسجيل وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة في غزة، أمس الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 67,139 شهيدا و169,583 مصابا منذ الـ7 أكتوبر 2023.

الضفة الغربية مدينة طوباس الهلال الاحمر الفلسطيني نتنياهو العدوان الإسرائيلي

