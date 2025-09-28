نتنياهو: نزع سلاح حماس وعودة الأسرى وإسقاط فكرة الدولتين شرط لأي اتفاق

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مقربة من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير يضع ثلاثة شروط أساسية قبل الموافقة على أي اتفاق بشأن غزة.

نزع سلاح حماس

أكدت المصادر أن الشرط الأول يتمثل في نزع سلاح حركة حماس بالكامل، باعتباره مطلبًا إسرائيليًا لا يمكن التنازل عنه لضمان "أمن إسرائيل".

عودة الأسرى

أما الشرط الثاني فيركز على إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، معتبرًا أن هذه القضية تحتل أولوية قصوى لدى الحكومة الإسرائيلية والرأي العام.

إسقاط حل الدولتين

وأشارت المصادر إلى أن نتنياهو يشترط أيضًا إسقاط فكرة حل الدولتين بشكل نهائي من أي مسار تفاوضي، معتبرًا أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يشكل "خطرًا استراتيجيًا" على إسرائيل.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى مراحلها الأخيرة، معربًا عن أمله في الحصول على ضوء أخضر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدًا لإطلاق صفقة إنهاء الحرب.

