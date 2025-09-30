مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال في الضفة الغربية

اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت فجار جنوب بيت لحم خلال اقتحمها من قبل قوات الاحتلال.

عملية دهس بالأراضي المحتلة

يذكر أن منفذ علمية مفترق الخضر من سكان بيت فجار وقد داهم الاحتلال منزله.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت تقارير إخبارية، بإصابة 3 اسرائيليين في عملية دهس قرب حاجز الأنفاق بين بيت لحم والقدس، بينهم شخص أصيب بجروح خطيرة.

كما أفادت التقارير باستشهاد منفذ عملية الدهس في مفرق الخضر قرب بيت لحم.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أن منفذ عملية الدهس في مفرق الخضر هو شاب فلسطيني من قرية بيت فجار في بيت لحم.

وأوضحت أنه تم نقل أحد المستوطنين المصابين إلى المشفى بعد عملية الدهس قرب القدس المحتلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.