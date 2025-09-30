الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال في الضفة الغربية

اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت فجار جنوب بيت لحم خلال اقتحمها من قبل قوات الاحتلال.

 

عملية دهس بالأراضي المحتلة

يذكر أن منفذ علمية مفترق الخضر من سكان بيت فجار وقد داهم الاحتلال منزله.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت تقارير إخبارية،  بإصابة 3 اسرائيليين في عملية دهس قرب حاجز الأنفاق بين بيت لحم والقدس، بينهم شخص أصيب بجروح خطيرة.

كما أفادت التقارير باستشهاد منفذ عملية الدهس في مفرق الخضر قرب بيت لحم.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أن منفذ عملية الدهس في مفرق الخضر هو شاب فلسطيني من قرية بيت فجار في بيت لحم.

وأوضحت أنه تم نقل أحد المستوطنين المصابين إلى المشفى بعد عملية الدهس قرب القدس المحتلة.

جيش الاحتلال بيت لحم علمية مفترق الخضر

