إصابة إسرائيلي في عملية دهس شمال الضفة الغربية

شرطة الاحتلال
أكدت هيئة البث الإسرائيلية إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية دهس شمال الضفة الغربية، مشيرة إلى إطلاق النار على المنفذ. 

ويأتي ذلك بعدما أعلنت  كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الأحد، انقطاع التواصل مع الأسيرين عمري ميران ومتان إنجرست نتيجة العمليات الهمجية في حيي الصبرة وتل الهوى. 

 وأوضحت القسام: “حياة الأسيرين في خطر، وعلى الاحتلال التراجع فورا لجنوب شارع 8، ووقف الطلعات الجوية حتى نحاول إخراجهما. على الاحتلال وقف الطلعات الجوية 24 ساعة بدءا من الساعة 18:00 من مساء اليوم حتى نحاول إخراج الأسيرين”. 

وقبل وقت سابق أعلنت  كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها  الجمعة الماضي، عن استهداف دبابة ميركافا بقذيفة "الياسين 105" في منطقة تل الهوا جنوب مدينة غزة ضمن عمليات "عصا موسى".

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال 

وقالت كتائب القسام في بيانها: “استهدفنا دبابة وجرافة بقذائف الياسين وعبوة العمل الفدائي بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة الثلاثاء الماضي”. 

الضفة الغربية عملية دهس حماس

هل تتوافق الرؤية المصرية مع الخطة الأمريكية لوقف حرب غزة؟.. ورقة ترامب تنص على انسحاب إسرائيلي تدريجيا وضمانات بعدم ضم الضفة.. والقاهرة تؤكد أهمية وقف إطلاق النار ودخول المساعدات وإعادة الإعمار

الأونروا: الفلسطينيون في الضفة يواجهون أسوأ أزمة نزوح منذ 1967

