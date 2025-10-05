الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدرب المغرب يحلم بلقب مونديال الشباب: لا نؤمن بالمستحيل

المغرب
المغرب

جدد محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب للشباب، تأكيده على التزامه ولاعبيه ببذل أقصى الجهود لتحقيق ما كان يبدو في البداية مستحيلًا، وهو المنافسة على لقب كأس العالم للشباب في تشيلي والعودة بالكأس إلى المغرب.

 

تصريحات مدرب المغرب

وأكد وهبي في تصريحات لقناة الرياضية المغربية أن التأهل إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة لم يكن صدفة، بل نتيجة عمل طويل وتحضيرات استمرت لسنوات، بدعم من الاتحاد المغربي لكرة القدم، واستلهامًا من روح منتخب الأسود الذي ألهم الأجيال بإنجازه التاريخي في مونديال قطر.

وقال وهبي: "لا يوجد شيء اسمه صدفة، أن نهزم إسبانيا والبرازيل -أقوى منتخبات العالم- فهذا دليل على العمل والإيمان. نحن نؤمن بحلمنا وسنقاتل من أجله".

وكان منتخب المغرب تصدّر مجموعته بعد الفوز على إسبانيا والبرازيل تواليًا، قبل أن يخسر أمام المكسيك في الجولة الختامية دون أن يفقد الصدارة.

وأضاف وهبي: "الكرة المغربية لم تعد تؤمن بالمستحيل أو بالمشاركة لمجرد التمثيل، ما تحقق في قطر وما فعله جيل 2005 في هولندا كان مصدر إلهام لنا، واليوم نواصل على نفس الطريق بثقة وهدوء وتواضع".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد المغربي الاتحاد المغربي لكرة القدم الكرة المغربية مدرب المغرب منتخب المغرب للشباب مونديال قطر مونديال الشباب

مواد متعلقة

بسبب “اللعب النظيف”، حدث استثنائي ينتظر منتخب مصر في مونديال الشباب

توافد نجوم منتخب مصر على معسكر الفراعنة قبل مواجهة الحسم ضد جيبوتي (فيديو)

منتخب عربي وحيد، قائمة المتأهلين لدور الـ16 لمونديال الشباب بتشيلي

برشلونة في مهمة استعادة صدارة الدوري الإسباني أمام إشبيلية

الأكثر قراءة

تطورات جديدة في واقعة فيديو الفعل الفاضح داخل سيارة على المحور

بحيرة ناصر ممتلئة، خبير مائي يكشف سر غلق مفيض توشكى

استقبال حافل لمحمد صلاح بمطار القاهرة قبل انضمامه لمعسكر المنتخب (صور)

عصام كامل: تطوير منظومة الإعلام يحتاج إلى رؤية شاملة وقانون لتداول المعلومات

كواليس اختفاء لوحة أثرية نادرة من مقبرة بمنطقة سقارة

ترامب عن اتفاق غزة: صفقة عظيمة لإسرائيل

اشبيلية يقسو على برشلونة برباعية ويحرمه من صدارة الدوري الإسباني

طالبة تتخلص من حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الخامس داخل مدرسة بالبحيرة

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

3 نصائح للتخلص من الكسل في العبادة، تعرف عليها

ما عقوبة من لا يخرج زكاة المال؟ عضو مركز الأزهر تجيب

أدعية مسائية يمكنك ترديدها لنيل الحسنات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads