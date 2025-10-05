مدرب المغرب يحلم بلقب مونديال الشباب: لا نؤمن بالمستحيل

جدد محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب للشباب، تأكيده على التزامه ولاعبيه ببذل أقصى الجهود لتحقيق ما كان يبدو في البداية مستحيلًا، وهو المنافسة على لقب كأس العالم للشباب في تشيلي والعودة بالكأس إلى المغرب.

تصريحات مدرب المغرب

وأكد وهبي في تصريحات لقناة الرياضية المغربية أن التأهل إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة لم يكن صدفة، بل نتيجة عمل طويل وتحضيرات استمرت لسنوات، بدعم من الاتحاد المغربي لكرة القدم، واستلهامًا من روح منتخب الأسود الذي ألهم الأجيال بإنجازه التاريخي في مونديال قطر.

وقال وهبي: "لا يوجد شيء اسمه صدفة، أن نهزم إسبانيا والبرازيل -أقوى منتخبات العالم- فهذا دليل على العمل والإيمان. نحن نؤمن بحلمنا وسنقاتل من أجله".

وكان منتخب المغرب تصدّر مجموعته بعد الفوز على إسبانيا والبرازيل تواليًا، قبل أن يخسر أمام المكسيك في الجولة الختامية دون أن يفقد الصدارة.

وأضاف وهبي: "الكرة المغربية لم تعد تؤمن بالمستحيل أو بالمشاركة لمجرد التمثيل، ما تحقق في قطر وما فعله جيل 2005 في هولندا كان مصدر إلهام لنا، واليوم نواصل على نفس الطريق بثقة وهدوء وتواضع".

