الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب عربي وحيد، قائمة المتأهلين لدور الـ16 لمونديال الشباب بتشيلي

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

اكتمل جزء كبير من ملامح الدور ثمن النهائي في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا المقامة في تشيلي، بعد نهاية عدد من مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات، حيث ضمنت 13 منتخبًا مكانها رسميًا في الدور المقبل، بينما لا تزال 3 بطاقات في انتظار الحسم خلال اليوم الأخير من الدور الأول.

المنتخبات المتأهلة لدور ثمن النهائي

وجاءت المنتخبات المتأهلة، وعلى رأسها المغرب كمنتخب عربي وحيد حتى الآن على النحو التالي:
 اليابان –  تشيلي –  أوكرانيا –  باراجواي –  كوريا الجنوبية –  المغرب –  المكسيك –  إسبانيا –  الأرجنتين –  إيطاليا –  الولايات المتحدة الأمريكية –  كولومبيا –  النرويج.

وشهدت مرحلة المجموعات منافسة قوية بين المنتخبات الآسيوية والأوروبية وأمريكا اللاتينية، في نسخة اتسمت بالمفاجآت والتقارب في المستويات الفنية.

ومن المقرر أن تُحسم المقاعد الثلاثة المتبقية خلال الساعات المقبلة، حيث تنتظر جماهير البطولة التعرف على الشكل النهائي لجدول مباريات دور الـ16 الذي يُفتتح منتصف الأسبوع المقبل، وسط ترقب كبير لأداء المنتخبات الكبرى الطامحة في اللقب العالمي.

وينتظر منتخب مصر للشباب بقيادة مدربه أسامة نبيه مباريات المجموعة الرابعة ثم الخامسة والسادسة لتحديد مصيره من التأهل للدور المقبل أو الوداع المبكر من مرحلة المجموعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجولة الثالثة الخام الولايات المتحده الامريكيه المكسيك باراجواي ثمن النهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عام ا كاس العالم للشباب كأس العالم كأس العالم للشباب تحت 20 عام

مواد متعلقة

برشلونة في مهمة استعادة صدارة الدوري الإسباني أمام إشبيلية

كلاسيكو قوي في الدوري الإيطالي بين ميلان ويوفنتوس

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوريات الأوروبية وأبطال إفريقيا

رمضان السيد: أؤيد استمرار عماد النحاس في قيادة الأهلي

الأكثر قراءة

تطورات جديدة في واقعة فيديو الفعل الفاضح داخل سيارة على المحور

بحيرة ناصر ممتلئة، خبير مائي يكشف سر غلق مفيض توشكى

3 صور ترصد اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري

رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا بشأن الفئات الأكثر احتياجا

بسبب “اللعب النظيف”، حدث استثنائي ينتظر منتخب مصر في مونديال الشباب

إيقاف مدرب "سيدات الأهلي" وتغريمه ماليا بعد مباراة الفريق الأخيرة

تصفيات المونديال، فتح باب الحجز لحضور مباراة مصر أمام غينيا بيساو

الحكومة تعلن ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى هذا اليوم

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السرقة في المنام وعلاقته بالتردد في اتخاذ القرار

نذرت أن أصوم، ولكنّي عجزت عن الوفاء بالنذر لعذر، فماذا أفعل؟ الأزهر يرد

الأوقاف تعقد 673 مجلسًا فقهيًّا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش

المزيد
الجريدة الرسمية
ads