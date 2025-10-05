منتخب عربي وحيد، قائمة المتأهلين لدور الـ16 لمونديال الشباب بتشيلي

اكتمل جزء كبير من ملامح الدور ثمن النهائي في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا المقامة في تشيلي، بعد نهاية عدد من مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات، حيث ضمنت 13 منتخبًا مكانها رسميًا في الدور المقبل، بينما لا تزال 3 بطاقات في انتظار الحسم خلال اليوم الأخير من الدور الأول.

المنتخبات المتأهلة لدور ثمن النهائي

وجاءت المنتخبات المتأهلة، وعلى رأسها المغرب كمنتخب عربي وحيد حتى الآن على النحو التالي:

اليابان – تشيلي – أوكرانيا – باراجواي – كوريا الجنوبية – المغرب – المكسيك – إسبانيا – الأرجنتين – إيطاليا – الولايات المتحدة الأمريكية – كولومبيا – النرويج.

وشهدت مرحلة المجموعات منافسة قوية بين المنتخبات الآسيوية والأوروبية وأمريكا اللاتينية، في نسخة اتسمت بالمفاجآت والتقارب في المستويات الفنية.

ومن المقرر أن تُحسم المقاعد الثلاثة المتبقية خلال الساعات المقبلة، حيث تنتظر جماهير البطولة التعرف على الشكل النهائي لجدول مباريات دور الـ16 الذي يُفتتح منتصف الأسبوع المقبل، وسط ترقب كبير لأداء المنتخبات الكبرى الطامحة في اللقب العالمي.

وينتظر منتخب مصر للشباب بقيادة مدربه أسامة نبيه مباريات المجموعة الرابعة ثم الخامسة والسادسة لتحديد مصيره من التأهل للدور المقبل أو الوداع المبكر من مرحلة المجموعات.

