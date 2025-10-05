شاهد، لاعبو منتخب مصر يرفعون شعار "المهمة واحدة التأهل للمونديال"

نشر الحساب الرسمي لمنتخب مصر الأول القدم، فيديو يرصد لحظة وصول لاعبي الفراعنة لمقر معسكر الفريق بأحد فنادق منطقة شرق القاهرة، في بداية تحضيراته لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو في الجولتين الختاميتين من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

ولدى وصولهم لمقر معسكر المنتخب الوطني، كتب كل لاعب كلمة كأس العالم أمام الكاميرا، للتأكيد على أن الفوز على جيبوتي في المباراة القادمة هي هدف الجميع من أجل بلوغ بطولة كأس العالم بشكل رسمي.



مباراتي منتخب مصر أمام جيبوتي و غينيا بيساو

ويستعد المنتخب الوطني الأول لمباراة جيبوتي المقرر لها 8 أكتوبر من الشهر الجاري بالمغرب، ثم مواجهة غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة التاسعة والعاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

برنامج معسكر الفراعنة

ووضع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن برنامج المنتخب خلال المعسكر الجاري استعدادا لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو.

ويحمل برنامج الفراعنة عنوان "الطريق إلى 2026"، وجاء كالتالي:

التجمع اليوم الأحد 5 أكتوبر، ثم يتوجه يوم 6 أكتوبر إلى المغرب لمواجهة جيبوتي يوم 8 أكتوبر، والعودة يوم 9 للقاهرة لاستئناف التدريبات استعدادا لمباراة غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

